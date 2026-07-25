Humanoide Roboter erobern Fabriken und Logistikzentren. China besitzt die Daten, die USA die KI und Nvidia liefert die Technik. Wer baut zuerst das "Gehirn" für einen Markt von 5 Billionen US-Dollar? Humanoide Roboter verlassen die Labore. Sie arbeiten zunehmend in Fabriken, Logistikzentren und ersten Haushalten. Damit verlagert sich der Wettbewerb vom Roboterkörper auf das digitale Gehirn der Maschinen. China, die Vereinigten Staaten, Japan und Südkorea verfolgen dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de