Bitcoin Kurs unter 65.000 Dollar: Wale kaufen so viel BTC wie seit Februar nicht mehr

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Am 24. Juli flossen 225 Millionen US-Dollar aus den amerikanischen Bitcoin ETFs ab und beendeten eine Woche mit rund 999 Millionen US-Dollar an Zuflüssen. Der Bitcoin Kurs gab auf etwa 64.900 US-Dollar nach, knapp zwei Prozent im Minus. Auslöser waren steigende Ölpreise und neue Zölle, die die Inflationserwartungen und die Anleiherenditen nach oben trieben. Auf der Blockchain passiert in denselben Wochen das Gegenteil. Wallets mit 1.000 bis 10.000 Bitcoin haben 66.700 BTC eingesammelt, so viel wie seit Februar nicht mehr. Große Adressen kaufen also, während die Schlagzeilen von Abflüssen handeln.

Bitcoin Kurs im Test: ETF Abflüsse gegen die stärksten Wal Käufe seit Februar

Der Bitcoin Kurs eröffnete am 24. Juli laut Yahoo Finance 1,6 Prozent unter dem Vortag und lag am Mittag bei rund 64.900 US-Dollar. Bitcoin zahlt keine Zinsen, weshalb steigende Anleiherenditen institutionelles Geld aus Risikoanlagen ziehen. Bei den Fonds endete damit die erste positive Serie seit Wochen. 225 Millionen US-Dollar Abfluss standen einer Woche mit 999 Millionen US-Dollar Zufluss gegenüber. Unter dem Strich blieb ein Wochenplus von rund 274 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr summieren sich die Abflüsse dagegen weiter auf etwa 4,84 Milliarden US-Dollar.

Die zweite Bewegung läuft unter der Oberfläche, und sie stützt den Bitcoin Kurs stärker als jede Fondsstatistik. Laut 99Bitcoins sammelten Wallets mit 1.000 bis 10.000 BTC in 60 Tagen 66.700 Bitcoin ein. Die Daten von CryptoQuant zeigen, dass diese Käufe nach dem Rutsch unter 55.000 US-Dollar zunahmen, während Kleinanleger abwarteten. Dieses Muster ging in der Vergangenheit häufig einer Erholung voraus. Ein einzelner roter Tag innerhalb einer starken Woche sieht deshalb anders aus als die Abflusswelle aus dem Frühjahr. Nur braucht eine Verdopplung bei 1,29 Billionen US-Dollar Bewertung Zuflüsse, die der Markt derzeit nirgends aufbringt.

Was der Bitcoin Kurs nicht mehr liefert: Pepeto vor dem Listing

Genau diese Rechnung führt Kapital in Projekte, deren Bewertung noch nicht bei 1,29 Billionen US-Dollar liegt. Während die Wale Bitcoin einsammeln, füllt sich ein Presale, der sein Listing noch vor sich hat. Was Wallets mit den größten Renditen von allen anderen trennt, ist die Positionierung, bevor die Bewegung beginnt. Bis die meisten Händler einen Token bemerken, ist der frühe Vorteil eingesammelt oder das Risiko sichtbar geworden.

Genau deshalb wurde Pepeto gebaut, von einem früheren Binance Experten, der weiß, worauf es bei einem Presale auf dem Niveau eines Handelszentrums ankommt. Das Projekt betreibt eine Brücke, die Vermögenswerte ohne Wrapping und ohne weitere Kosten zwischen Blockchains bewegt, sowie einen Risiko Scanner, der Verträge in Echtzeit prüft. Die Brücke öffnet den Zugang zu Token, die sonst auf einer Blockchain festsitzen, während der Scanner Verträge mit Warnzeichen markiert, bevor Halter sich festlegen. Wirkt ein Projekt instabil, zeigt der Scanner das Problem an und überlässt die Entscheidung der Wallet statt dem Bauchgefühl.

Bereits mehr als 10,38 Millionen US-Dollar sind in den Presale geflossen, und wer jetzt einsteigt, zahlt 0,000000188 US-Dollar je Token. Bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token nimmt das Projekt weiter Einstiege entgegen. Sicherheit entsteht dadurch, dass SolidProof den vollständigen Quellcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf startete. Mehr Volumen über die Brücke bedeutet mehr Aktivität in der Handelsebene, und mit jedem Tag näher am erwarteten Binance Listing wird dieser Einstieg enger.

Pepeto wirkt wie ein früher Presale, bis das Listing den Preisboden bestätigt, und dann existiert dieser Einstieg nicht mehr. Halter, die Brücke und Scanner testen, prüfen den Nutzen selbst, und das eingesammelte Kapital zeigt, dass die Überzeugung wächst. Der Presale ist offen, und das Listing schließt dieses Fenster endgültig.

Fazit

Der Bitcoin Kurs steht zwischen Abflüssen in den Schlagzeilen und Käufen darunter. Diese Lücke war immer der Ort, an dem die größten Renditen begannen. Frühe Bitcoin Halter bauten aus kleinen Einstiegen ein Vermögen auf. Derselbe Aufbau entsteht rund um Pepeto, gebaut von einem früheren Binance Experten, mit erwartetem Binance Listing und laufender Brücke. Zwischen Presale Preis und erstem Börsenkurs liegt der Teil der Bewegung, den nur frühe Wallets mitnehmen. Wer den Chart abwartet, kauft dieselben Token später auf der Börse und zahlt den Preis, den heute niemand zahlen muss.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeuten die ETF Abflüsse für den Bitcoin Kurs?

Kurzfristig belasten sie den Bitcoin Kurs, das Wochenbild bleibt aber positiv. Nach 225 Millionen US-Dollar Abfluss stand ein Wochenplus von rund 274 Millionen US-Dollar.

Warum fällt Pepeto in diesem Zyklus auf?

Pepeto verbindet einen Presale Preis mit einer laufenden Brücke und einem erwarteten Binance Listing. Jeder Vertrag ist von SolidProof geprüft. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.