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Sonntag, 26.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bergbau an Land vs. Tiefsee-Knollen: Welcher Fußabdruck siegt?
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WKN: 716563 | ISIN: DE0007165631 | Ticker-Symbol: SRT3
Xetra
24.07.26 | 17:35
221,00 Euro
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Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
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MDAX
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SARTORIUS AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SARTORIUS AG VZ 5-Tage-Chart
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219,00220,2024.07.
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