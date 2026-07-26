Sartorius meldet beschleunigtes Wachstum in Bioprocessing und Laborgeschäft. Berenberg bestätigt Kaufempfehlung mit Kursziel 270 Euro und sieht die Erholung der Life-Science-Endmärkte bestätigt. Das Zahlenwerk war durch zwei Sondereffekte geprägt: eine Rückerstattung von 26 Millionen Euro im Zusammenhang mit US-Einfuhrzöllen (IEEPA), die die Herstellungskosten senkte, sowie geplante Ausgleichszahlungen an Kunden für Zollaufschläge, die wiederum den Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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