Ist der Tech-Kursrutsch vorbei?



Nein! Übertreibungen können entweder über einen Crash beseitigt oder überwunden werden oder über eine kontrollierte Konsolidierung. Das gilt sowohl für die Chip-Szene der letzten Wochen als auch für die großen Techs. Die laufenden Berichte zeigen es an: Alle Kursgewinne beruhten auf umfangreichen Plänen und Erwartungen, die jedoch mit Fakten nicht hinreichend belegt sind. Damit ist insgesamt angezeigt, dass die Konsolidierung im Sektor Tech mehrere Monate benötigt. Neue Topkurse sind in diesem Falle eine Seltenheit. Das durchschnittliche Korrekturrisiko liegt von den Spitzenkursen gerechnet jeweils bei 25 bis 40 %.



Welche Auto-Aktie finden Sie aktuell am spannendsten?



Die deutsche Autoindustrie ist an die Wand gefahren worden, weil alle drei großen Konzerne im vorauseilenden Gehorsam auf E-Mobil umgestellt hatten und nun zurückrudern müssen. Am schwersten trifft es VW, gefolgt von BMW und Mercedes-Benz. Alle stehen vor der gleichen Frage: Umbau der Modelle und der Technik? Der Kleinste ist Porsche, die völlig zusammengebrochen sind. Wie der neue Chef dies nun bereinigen will, erläuterte er in der FAZ am Mittwoch dieser Woche ausführlich. Er ist bereits Mitarbeiter von Herrn Wiedeking gewesen, der Porsche schon einmal gründlich umgebaut hat. Darin liegt die spannendste Wette für den Kleinsten, aber mit Renommiernamen. Hier geht es um fast 100 %.



SDAX oder MDAX: Wer hat mehr Potenzial?



Der DAX ist die Spielwiese der großen Investoren wegen seiner Breite und der ausgewogenen Darstellung des deutschen Marktes. Deshalb sind alle DAX-Aktien feste Bestandteile vieler ETFs, die den deutschen Markt abbilden. Schwerpunkt dafür sind die ETF-Konstrukte deutscher Banken und Sparkassen. Das sicherte die robuste Tendenz des DAX. Der MDAX ist die Spielwiese für individuelle Investments. Die 50 MDAX-Titel decken den deutschen Mittelstand ab. Dafür sind ETF-Konstrukte weniger geeignet. Also spielt Stock-Picking die größere Rolle für den MDAX, der jedoch immer in der Mischkalkulation schwieriger einzuschätzen ist. Nur in der allgemeinen Tendenz liegen beide Indizes im Wesentlichen auf der gleichen Ebene. Der DAX gewann seit Jahresanfang bis jetzt 2,0 %, der MDAX jedoch + 3,9 %. Der SDAX ist eine Mischkonstruktion, die als Index nicht viel wert ist. Dafür ist das Spielfeld noch individueller und damit interessanter. Die hohe Volatilität der Kurse kommt hinzu, weil die Märkte relativ eng sind. Das lässt sich nicht verhindern. Also:



Der DAX bestimmt die Grundtendenz, der MDAX definiert die individuelle Durchschnittsgröße und der SDAX ist etwas für die sehr guten und schnellen Investoren mit Risikogefühl. Weitere Infos in der aktuellen Actien-Börse .





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