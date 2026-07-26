Dogecoin News heute: Wale halten 108 Milliarden DOGE, doch die ETFs kaufen seit Mai nicht mehr

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Die Wale halten inzwischen 108,52 Milliarden DOGE und damit so viel wie nie zuvor. Gleichzeitig haben die vier amerikanischen Dogecoin-ETFs seit dem 19. Mai an fast keinem einzigen Tag frisches Geld eingesammelt. Die kumulierten Zuflüsse liegen bei nur rund 12,44 Millionen Dollar. DOGE notiert am 25. Juli bei 0,0692 Dollar und damit rund 91 Prozent unter dem Rekord vom Mai 2021. Die Dogecoin News zeigen damit zwei Gruppen, die denselben Coin völlig unterschiedlich bewerten. Wer hat recht, und wo liegen die Marken, die jetzt zählen? Dieser Artikel ordnet die Daten ein.

Dogecoin News zeigen Rekordbestände der Wale, während der DOGE Kurs nachgibt

Die 149 Wallets mit mindestens 100 Millionen DOGE halten zusammen 108,52 Milliarden Token. Diese Bestände wachsen seit Mitte Mai weiter, während der Kurs in die andere Richtung läuft. Laut Coinbase notiert DOGE am 25. Juli bei 0,0692 Dollar und kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von rund 10,75 Milliarden Dollar. Aktive Adressen waren Anfang Juli auf fast 50.000 gestiegen, den höchsten Wert seit Anfang 2023. Das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden lag bei 487 Millionen Dollar und damit an der Spitze aller Meme-Coins.

Auf der institutionellen Seite sieht es anders aus. Laut The Coin Republic lagen die Nettozuflüsse in die Spot-Dogecoin-ETFs am 17. Juli bei genau null Dollar, und die kumulierten Zuflüsse verharren bei rund 11,77 Millionen Dollar. Dabei hatten SEC und CFTC den Coin im März 2026 als digitalen Rohstoff eingestuft. Seit Donnerstagnachmittag bewegt sich DOGE in einer engen Spanne zwischen 0,0684 und 0,0700 Dollar. Ein Ausbruch über 0,0700 Dollar würde den Weg zu 0,0715 Dollar öffnen, darüber warten 0,07562 und 0,08374 Dollar. Selbst der oberste Wert bedeutet vom aktuellen Niveau aus nur rund 21 Prozent nach oben.

Pepeto sammelt über 10,38 Millionen Dollar ein, während die Dogecoin News Stillstand melden

21 Prozent sind nicht der Grund, warum jemand 2013 DOGE gekauft hat. Damals kostete der Coin einen Bruchteil eines Cents, und genau daraus entstanden die Geschichten, die bis heute erzählt werden. Nur hatte Dogecoin damals keine Börse, keine Bridge und keinen geprüften Vertrag. Ein Vorverkauf setzt heute an derselben Stelle an und bringt alle diese Bausteine von Beginn an mit.

Pepeto verfolgt denselben Gedanken, hat aber bereits eine vollständige Handelsplattform hinter sich stehen. PepetoSwap ist eine Börse ohne Gebühren und nimmt kleinen Händlern die Kostenhürde beim Ein- und Ausstieg. Die Cross-Chain-Bridge lässt Halter Token zwischen Netzwerken bewegen, ohne dafür einen Vermittler zu bezahlen. Das Projekt steht bei 0,000000188 Dollar je Token, nachdem im Vorverkauf mehr als 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen sind, und dieses Geld kam herein, als der gesamte Markt tief im Angstbereich lag.

Wenn Kapital während der Angst in einen Vorverkauf fließt, haben die Wallets dahinter die Rechnung bereits gemacht. Ein Mitgründer von Pepe führt das Team hinter Pepeto und hat einen Meme-Token schon einmal über 11 Milliarden Dollar Bewertung gehoben, ohne funktionierendes Produkt. Sicherheit liefert SolidProof, das den kompletten Vertragscode vor dem Verkaufsstart untersucht und bestätigt hat. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, und ein erwartetes Binance-Listing stellt den Token vor die aktivste Handelsgemeinschaft aller Börsen.

Die Projektseite zeigt die gesamte Produktpalette einschließlich des Risiko-Scanners, der gefährliche Verträge meldet, bevor ein Händler Geld einsetzt. Diese Kombination aus Börse, Bridge und Prüfwerkzeug macht das Projekt zu mehr als einem Meme, und wer während der Angst eingestiegen ist, steht beim Handelsstart weit vorne. Die Stufen füllen sich mit näher rückendem Listing schneller, und frühe Einstiege halten die stärkste Position, sobald sich der Preis vom Vorverkaufsniveau löst.

Fazit

Die Dogecoin News zeigen einen Coin 91 Prozent unter seinem Rekord, dessen ETFs kein frisches Geld anziehen. Bei 10,75 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt jede Vervielfachung ein weiter Weg. Die Wallets, die früh in DOGE eingestiegen sind, haben aus kleinen Positionen echtes Geld gemacht, und viele hätten damals gern mehr eingesetzt. Genau dieses Signal ist jetzt bei Pepeto zu sehen, wo während extremer Angst mehr als 10,38 Millionen Dollar zusammenkamen. Wer jetzt einsteigt, sichert die Position zum Vorverkaufspreis, und wer wartet, zahlt den Kurs des offenen Marktes und blickt womöglich auf die teuerste Entscheidung des Zyklus zurück.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt der DOGE Kurs heute trotz der Rekordbestände der Wale?

Es fehlt die institutionelle Nachfrage. Die Spot-ETFs sammelten seit dem 19. Mai an fast keinem Tag frisches Geld ein, während die Wale 108,52 Milliarden DOGE halten. DOGE steht bei 0,0692 Dollar.

Warum steigen Wallets während der Angst in Pepeto ein?

Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen während extremer Angst in den Vorverkauf, weil das erwartete Binance-Listing ein festes Ereignis setzt. Alle Angaben dazu finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.