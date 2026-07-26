UnitedHealth Group - UNH: Bullenflagge zum 20er-EMA!

Starke Q2-Zahlen!

Gewinnprognose bei UnitedHealthGroup (UNH) für 2026 angehoben. ABER: Unsicherheiten bleiben beim US-Krankenversicherer Nr. 1!

UnitedHealth Group (UNH) - US91324P1021

Rückblick: Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen sprang der Kurs der UnitedHealth-Aktie zeitweise um knapp 8 Prozent nach oben, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten. Dennoch hielt sich das Wertpapier eng am 20er-EMA. Im vergangenen Halbjahr ist ein Kurszuwachs von 43 Prozent zu verzeichnen. Da die Meldung zum dritten Quartal erst am 15. Oktober auf der Agenda stehen, wäre ein längerer Swingtrade durchaus denkbar.

UnitedHealth Group-Aktie: Chart vom 24.07.2026, Kürzel: UNH Kurs: 420.74 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Einschätzung der Analysten fällt weiterhin zuversichtlich aus: Mit einem mittleren Kursziel von 475 USD sehen sie bei einem aktuellen Kurs von 431 USD noch rund 10 Prozent Aufwärtsspielraum. Das liegt nur knapp über dem im Chart einzeichneten Target beim Pivot-Hoch, das die UnitedHealth-Aktie am Tag nach den Q2-Zahlen erreichte. Trader sollten mit dem Kauf aber warten bis das Wertpapier mit einer Notierung über dem Hoch vom Freitag ein entsprechendes Signal sendet.

Mögliches bärisches Szenario

Die enorme Größe und Marktmacht von UnitedHealth machen den Konzern regelmäßig zum Ziel politischer Diskussionen. Mögliche kartellrechtliche Eingriffe sowie Änderungen bei staatlich finanzierten Gesundheitsprogrammen sorgen daher immer wieder für Unsicherheit und erhöhen das regulatorische Risiko für Anleger. Aus charttechnischer Sicht bietet sich die untere gelbe Linie als Exit-Marke an.

Meinung

UnitedHealth Group vereint mit UnitedHealthcare das Krankenversicherungsgeschäft sowie mit Optum Dienstleistungen rund um Gesundheitsversorgung, Apotheken und Datenanalyse. Im zweiten Quartal 2026 übertraf UnitedHealth mit einem bereinigten Gewinn von 6.38 USD je Aktie die Analystenschätzungen um 30 Prozent; gleichzeitig stieg der Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 56 Prozent. Entscheidend war die bessere Kostenkontrolle: Die medizinische Kostenquote sank von 89.4 Prozent auf 86.7 Prozent und lag damit deutlich unter den Erwartungen. Auch Optum entwickelte sich stark und steigerte das operative Ergebnis um 29 Prozent auf 4 Milliarden USD. Aufgrund der positiven Entwicklung hob UnitedHealth seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 auf 19.50 bis 20 USD an, nachdem zuvor mindestens 17.75 USD erwartet worden waren. Allerdings bleiben die Kosten im kommerziellen Versicherungsgeschäft erhöht, und die vollständige Margenerholung könnte sich bis über 2027 hinaus verzögern. Wir kommen zu einer bullischen Gesamteinschätzung, auch wenn Unsicherheiten aufgrund staatlicher Eingriffe bestehen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 382.09 Milliarden USD

Meine Meinung zu UnitedHealth Group ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.tikr.com/de/blog/unitedhealth-just-beat-estimates-by-30-wall-street-wants-more

Veröffentlichungsdatum: 25.07.2026

Autor: Thomas Canali

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