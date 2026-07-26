Der Blick in den Weltraum weckt oft die Hoffnung auf bewohnbare Welten in unserer direkten kosmischen Nachbarschaft. Doch bei genauerer Betrachtung der Daten zeigt sich häufig ein weitaus raueres Bild der Realität jenseits der Erde. Barnards Stern ist mit einer Entfernung von rund sechs Lichtjahren nach dem Alpha-Centauri-System der nächste Einzelstern zu unserer Sonne. Kürzlich wurden dort vier Gesteinsplaneten zweifelsfrei bestätigt, deren Massen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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