Krypto News heute: Bitcoin überlebt den 800 Milliarden Dollar Crash, doch der Solana Kurs bricht ein

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An einem einzigen Handelstag verloren die US Aktienmärkte rund 800 Milliarden Dollar, und Bitcoin bewegte sich kaum. Genau das macht die Krypto News dieser Woche spannender als jede Prognose. Der Gesamtmarkt fiel auf etwa 2,22 Billionen Dollar, der Bitcoin Kurs liegt bei rund 64.000 Dollar. Der Solana Kurs gab in 24 Stunden rund 2 Prozent auf etwa 74 Dollar nach. Steigende Anleiherenditen, teureres Öl und neue Zollpläne ziehen Kapital aus riskanten Anlagen ab. Der Fear and Greed Index steht bei 28 Punkten. Was das für die großen Coins bedeutet und wo erfahrene Wallets stattdessen einsteigen, zeigt dieser Überblick.

Krypto News im Überblick: Bitcoin trotzt dem Aktiencrash, Solana bleibt unter Druck

Der Auslöser kam nicht aus dem Kryptomarkt, sondern von der Wall Street. Enttäuschende Quartalszahlen großer Technologiekonzerne löschten laut Benzinga rund 800 Milliarden Dollar an Börsenwert aus. Bitcoin hielt sich dennoch im mittleren Bereich von 65.000 Dollar, wo frühere Ausverkäufe dieser Größe den Kurs unter 60.000 Dollar gedrückt hätten. Die Krypto News vom Freitag zeigen laut CoinGape trotzdem einen Gesamtmarkt, der um 0,54 Prozent auf rund 2,22 Billionen Dollar nachgab. Die US Spot ETFs auf Bitcoin verzeichneten am Donnerstag Abflüsse von 225 Millionen Dollar. Damit endete eine Serie von sieben Tagen mit fast 999 Millionen Dollar an Zuflüssen.

Beim Solana Kurs steht ein Minus von rund 2 Prozent bei einer Bewertung von etwa 43 Milliarden Dollar. SOL notiert damit weiter rund 75 Prozent unter dem Rekordhoch von 293 Dollar. Auch Ethereum, XRP und Dogecoin gaben nach, die Schwäche zieht sich durch den gesamten Markt. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran und der steigende Ölpreis verstärken die Zurückhaltung. Für die großen Coins heißt das eine Erholung in kleinen Schritten, gebunden an frisches Marktkapital. Solana müsste seine Bewertung fast vervierfachen, nur um das alte Hoch zu erreichen, und genau diese Rechnung lenkt Kapital woanders hin.

Pepeto: Der Presale, den die Krypto News gerade übersehen

Wer aus 43 Milliarden Dollar Bewertung eine Vervierfachung erwartet, braucht Geduld und einen kompletten Bullenmarkt. Pepeto braucht beides nicht, und genau deshalb fließt dort gerade Geld hinein, während der Rest des Marktes zusieht.

Erfahrene Wallets aus dem gesamten Markt verlangsamen ihre Einstiege in Pepeto nicht. Da ein Binance Listing näher rückt, bauen große Käufer und frühe Anleger ihre Positionen auf, bevor der Presale endgültig schließt. Die Höhe des einfließenden Kapitals zeigt echte Überzeugung, und Pepeto wird zu dem Einstieg, den ernsthaftes Geld gegenüber der Erholung großer Coins bevorzugt. Wenn sich die größten Wallets vor einem Listing festlegen, fiel die Bewegung nach dem Handelsstart in vergleichbaren Fällen selten klein aus.

Die großen Wallets sind dabei nicht allein. Auch normale Käufer greifen zu und sichern sich Pepeto zu 0,000000188 Dollar, solange dieser Einstieg überhaupt noch existiert. Geld folgt dem Geld. Jede Presale Runde ist schneller ausverkauft als die vorherige, und der Druck wächst, weil sich die Positionen füllen, während der Startkurs an der Börse noch offen ist. Diese Nachfrage baut eine Spannung auf, die sich mit dem ersten Handelstag entlädt.

Die Handelsplattform von Pepeto betreibt eine Cross Chain Bridge für Transfers ohne Kosten und einen Contract Scanner, der jeden Token vor dem Einstieg prüft. Der Mitgründer, der Pepe auf 11 Milliarden Dollar brachte, und ein früherer Binance Experte begleiten jeden Schritt. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf geöffnet wurde. Das Tempo steigt weiter, und mit dem Listing verschwindet dieser Kurs dauerhaft. Mehr als 10,38 Millionen Dollar, eingesammelt in der größten Marktangst seit Jahren, sagen mehr als jede Prognose.

Fazit: Die Krypto News zeigen die Lücke, der Presale schließt sie

Die großen Coins liefern in dieser Phase Erholung in Zentimetern, nicht in Sprüngen. Solana bleibt 75 Prozent unter dem Hoch, und genau diese Lücke füllt der Pepeto Presale. Der Markt zahlt am meisten an die frühesten Anleger, und wer Pepe oder SHIB in genau dieser Phase kaufte, sah aus kleinen Beträgen gewaltige Summen werden. Mehr als 10,38 Millionen Dollar liegen bereits drin, und das Binance Listing ist der Moment, auf den diese Wallets warten. Wer heute kauft, sichert sich den Kurs vor dem Listing. Wer wartet, liest die Zahlen später nach.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Bitcoin notiert bei rund 64.000 Dollar, die Bitcoin ETFs verzeichneten 225 Millionen Dollar Abflüsse, und der Solana Kurs gab rund 2 Prozent auf etwa 74 Dollar nach.

Warum steht Pepeto gerade im Fokus?

Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen während der Marktangst in den Presale, SolidProof hat den Code geprüft, und das Binance Listing steht bevor. Details zeigt die offizielle Pepeto-Website.