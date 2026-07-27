Heute richten wir unseren Blick auf die dritte große Weltbörsenregion: Asien. Während Europa und die USA in den vergangenen zwei Jahren mit Rekordmarken die Schlagzeilen dominiert haben, verharrten die großen chinesischen und asiatischen Technologiewerte in einer bemerkenswerten Konsolidierungsphase, die viele deutsche Anleger komplett aus dem Blick verloren haben. Chinas Regierung hat die Belastungen aus der Corona-Zeit, aus der harten Regulierungswelle 2021 bis 2023 und aus dem Handelsstreit mit den USA weitgehend abgearbeitet. Für uns ergibt sich damit eine seltene Gelegenheit: Einige der größten Technologieunternehmen der Welt werden derzeit mit einem strukturellen Bewertungsabschlag von 40 bis 50 % gegenüber ihren US-Pendants gehandelt, obwohl sich ihre operativen Kennzahlen in weiten Teilen der Sprünge amerikanischer Konkurrenten annähern.



Wir haben deshalb Asien systematisch nach zwei Kriterien durchsucht: erstens nach einem massiven Bewertungsabschlag gegenüber vergleichbaren westlichen Unternehmen und zweitens nach konkreten Katalysatoren in den nächsten Wochen. Unsere beiden Empfehlungen gibt es in der Termin-Börse daily ( KLICK HIER ).





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