SunPower ist eine extrem spekulative Aktie im US-Solarbereich. Rechtlich und operativ hat die heutige Firma wenig mit dem früheren Solarmodul-Hersteller zu tun - sie hat lediglich die Markenrechte übernommen. Heute positioniert sich SunPower primär als Solarinstallateur und Vertriebsgesellschaft für Privathaushalte in den USA, vergleichbar mit Sunrun. Das Unternehmen vermarktet Solaranlagen (online und offline), installiert sie und profitiert vom Trend zu Solar plus Speicher. Geschäftsmodell und Differenzierung SunPower verkauft keine selbst produzierten Module mehr, sondern agiert als Installateur und Verkäufer. Ein eigener optimierter Modul-Entwurf (nicht selbst hergestellt, sondern designed und fremdproduziert) soll Vorteile bei Gewicht, Effizienz und Dachkompatibilität bieten - speziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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