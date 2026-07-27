In deutschen Unternehmen hellt sich die Stimmung etwas auf. Abzulesen ist das am Ifo-Geschäftsklimaindex, der im Juli (von 85,7 Zählern im Vormonat) auf 86,6 Punkte stieg. Das war der dritte Anstieg in Folge. Gerechnet worden war hingegen mit einem leichteren Anstieg auf lediglich 86 Punkte. Die neuen Daten zeigen also, dass sich die deutsche Wirtschaft weniger pessimistisch zeigt als angenommen. Allerdings blicken die Firmen etwas skeptischer auf ihre Lage als zuletzt. Die aktuelle Lageeinschätzung sank nämlich von 87 Zählern im Vormonat auf 86,5 Punkte. Doch die Geschäftsaussichten bewertet man optimistischer.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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