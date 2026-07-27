© Foto: Andreas Arnold/dpaNach einem Kursrücksetzer von rund 20 Prozent stuft Warburg Research die LPKF-Aktie hoch. Schwache Zahlen im zweiten Quartal waren erwartet worden, die Wachstumsstory bleibe aber intakt.Der SDAX-Wert LPKF Laser & Electronics hat nach enttäuschenden Quartalszahlen kräftig Federn gelassen. Der Kurs sackte an Donnerstag vergangener Woche binnen kurzer Zeit um rund 20 Prozent ab auf zeitweise unter 13 Euro. Vor einem Monat noch notierten die Papiere bei 29 Euro auf neuen Höchstständen. Grund für die harte Landung war vor allem die nachlassende Euphorie rund um KI-nahe Werte, die zuvor auch LPKF beflügelt hatte. Die Analysten von Warburg Research werten den Rücksetzer nun als …
Enthaltene Werte: DE0006450000Den vollständigen Artikel lesen
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