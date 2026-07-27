Die fünf international tätigen österreichischen Versicherungsgruppen haben ihr Auslandsgeschäft 2025 massiv vorangetrieben: Das im Ausland erzielte Prämienvolumen sprang auf 14,3 Milliarden Euro - ein Zuwachs von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertrifft das Auslandsgeschäft das Heimgeschäft, das machte zuletzt um die 11 Milliarden Euro aus. Der Auslandsanteil erreicht nun 56 Prozent. Das belegt der neu erschienene veröffentlichte Foreign ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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