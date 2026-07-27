Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft BlackRock wird zum Pac-Man der Branche, so die Experten von "FONDS professionell".Dies meine Michael O'Riordan, Gründer und Chef der Beratungsgesellschaft Blackwater ETF. Bei dem Computerspiel Pac-Man wandere eine Figur durch ein Labyrinth und frisst Punkte. Genauso ziehe die New Yorker Gesellschaft immer mehr Mittel auf sich. Im ersten Halbjahr habe der Branchenprimus unter dem Strich 321 Milliarden US-Dollar an frischem Geld eingesammelt. Davon würden 178 Milliarden auf die ETF-Sparte iShares entfallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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