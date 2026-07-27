Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Value Intelligence Advisors (VIA) aus München hat sein Team mit Irina Henseler verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Anfang Juli arbeite sie im Bereich Business Development und Operations bei der im November 2009 von Stefan Rehder gegründeten Investmentboutique. Mit Henseler sei das Team auf vier Personen angewachsen, teile das Unternehmen auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" mit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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