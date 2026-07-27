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Dow Jones News
27.07.2026 15:45 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Juli 2026 (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Juli 2026 (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q 
     (09:15 PK; 08:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q 
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H 
  07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis und Strategie-Update 2Q 
*** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 2Q 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli 
     PROGNOSE: 85 
     zuvor:  84 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 
  12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 2Q 
  12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q 
  13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q 
*** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli 
     PROGNOSE: 92,5 
     zuvor:  91,2 
*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H 
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Ergebnis 1H 
  22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q 
 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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