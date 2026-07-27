DJ Siemens Healthineers und Vanderbilt Health starten Value Partnership
DOW JONES--Vanderbilt Health und Siemens Healthineers gehen eine mehrjährige Partnerschaft im Wert von 87 Millionen US-Dollar ein. Ziel ist nach Angaben beider Unternehmen die Modernisierung und Standardisierung von Technologien in der diagnostischen Bildgebung und Strahlentherapie sowie die Unterstützung von entsprechenden Aus- und Weiterbildungsprogramme in den Krankenhäusern von Vanderbilt Health in Nashville.
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July 27, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)
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