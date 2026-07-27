Die ASML-Aktie hat heute eine heftige Kehrtwende hingelegt. Noch am Morgen lag der Kurs im Plus, gestützt von neuen Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg. Dann kam ein Bericht des Magazins "The Information" und schickte die Aktie des niederländischen Chipausrüsters auf Talfahrt. Zuletzt notierte das Papier mit 6,5 Prozent im Minus bei 1.461 € und damit auf dem tiefsten Stand seit rund sieben Wochen. Was hinter dem Kursrutsch steckt Ein staatlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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