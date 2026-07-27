Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Endeavour Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.07.2026, 17:20 Uhr Zürich/Berlin · Aufsehen erregte aktuell die Aussage der Großbank UBS, die empfohlene Einstiegszone für das Edelmetall liege jetzt bei 48 bis 50 US-Dollar je Unze. Aber auch wenn die UBS den empfohlenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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