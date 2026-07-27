Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und der Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.07.2026, 21:35 Uhr Zürich/Berlin · Die Nachfrage nach Kupfer und Nickel ist stark, Preisausschläge sind an der Tagesordnung und die Infrastruktur ist brüchig, kann mit der Nachfrage kaum Schritt halten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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