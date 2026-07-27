Der texanische Projektierer, Erbauer und Betreiber von Datacentern für KI und andere Workloads zeigt heute nachbörslich die neuen Quartalszahlen. Im Vorfeld steht die Aktie mehr als 3 % im Minus. Auf das Hoch bei 50,73 $ Ende Mai folgte bereits mehr als eine Halbierung (bis 24,03 $ am 17. Juli) mit schneller Erholung um 31 % an drei Handelstagen.



Entscheidend ist heute: Bleibt der spätere Jahresumsatz (auf Basis bisher bekannter Projekte) ohne große Verzögerungen erreichbar? Die bisherige Größenordnung liegt oberhalb von 700 Mio. $. Dass zunächst noch Verluste geschrieben werden, ist unerheblich. Wird zudem die Kundenbasis breiter? Bisher kooperiert man vor allem mit COREWEAVE (KI-Cloud-Anbieter).



Als aktueller Börsenwert wird 7,5 Mrd. $ angezeigt. Die Erlöse der vergangenen vier Quartale summieren sich auf 317 Mio. $ (Quelle: CNBC). Bei 47 % Bruttomarge entstehen zurzeit noch massive Verluste (Nettomarge - 32 %). Auf eine erneute Gegenbewegung kann man zwar spekulieren, sollte aber prinzipiell die neuen Prognosedetails abwarten.



Helmut Gellermann



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