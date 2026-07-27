EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Pentixapharm Holding AG schließt Bezugsangebot mit Privatplatzierung bereits heute mit deutlicher Überzeichnung ab und erzielt einen Bruttoerlös von rund EUR 20,4 Millionen



27.07.2026 / 20:40 CET/CEST

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Pentixapharm Holding AG schließt Bezugsangebot mit Privatplatzierung bereits heute mit deutlicher Überzeichnung ab und erzielt einen Bruttoerlös von rund EUR 20,4 Millionen Die Pentixapharm Holding AG hat die am 1. Juli 2026 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die im Anschluss an das Bezugsangebot durchgeführte Privatplatzierung war deutlich überzeichnet, sodass alle 11.020.221 neuen Aktien bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren platziert werden konnten. Das Grundkapital wird sich nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung entsprechend auf EUR 35.815.689 erhöhen. Die Gesellschaft wird Bruttoemissionserlöse von rund EUR 20,4 Millionen erhalten. Nach Abzug geschätzter Transaktionskosten ergeben sich daraus Nettoemissionserlöse von rund EUR 19,65 Millionen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse insbesondere zur Finanzierung zentraler Schritte der PANDA-Phase-3-Studie sowie der weiteren Unternehmensentwicklung und Expansion in den US-Markt zu verwenden. Ein weiterer Teil der Nettoemissionserlöse wird für die fortgesetzte Vorbereitung klinischer Entwicklungsaktivitäten sowie zur Stärkung der Fertigungs- und Versorgungsinfrastruktur des Unternehmens verwendet. Dies soll die klinische Entwicklung in der Spätphase der Unternehmensprogramme unterstützen und die Grundlage für eine mögliche künftige Kommerzialisierung weiter ausbauen. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die Erlöse zur Weiterentwicklung ihrer CXCR4-basierten Theranostik-Plattform einzusetzen, einschließlich PentixaTher in hämatologisch-onkologischen Indikationen. Schließlich sollen die Erlöse zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und das Geschäftskapital über das erste Quartal 2027 hinaus verwendet werden. 27. Juli 2026

Pentixapharm Holding AG, Berlin

Der Vorstand



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