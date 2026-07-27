Der Umsatz in Höhe von $8,97 Milliarden stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 und gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5 %.

Der GAAP-Gewinn je Aktie von $0,52 stieg im Vergleich zum Vorquartal um 4 und sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 %.

Das Ergebnis je Aktie (EPS) von $0,55 ohne Sondereinflüsse stieg um 6 gegenüber dem Vorquartal und sank um 26 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der SLB zurechenbare Jahresüberschuss in Höhe von $786 Millionen stieg im Vergleich zum Vorquartal um 5 und ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 zurück.

Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 auf $1,90 Milliarden, ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jedoch um 7 zurück.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf $1,36 Milliarden, der freie Cashflow auf $716 Millionen.

Der Board hat eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von $0,295 pro Aktie beschlossen.

SLB (NYSE: SLB) hat heute die Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260722852446/de/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Ergebnisse des zweiten Quartals (in Millionen, außer Gewinn je Aktie) Drei Monate endend am Veränderung 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz $8.972 $8.721 $8.546 3 % 5 Ergebnis vor Steuern auf GAAP-Basis $1.018 $956 $1.285 6 % -21 Marge Ergebnis vor Steuern auf GAAP-Basis 11,3 % 11,0 15,0 38 bps -369 bps SLB zurechenbares Nettoergebnis auf GAAP-Basis $786 $752 $1.014 5 % -22 Verwässertes Ergebnis je Aktie auf GAAP-Basis $0,52 $0,50 $0,74 4 % -30 Bereinigtes EBITDA* $1.899 $1.773 $2.051 7 % -7 Marge bereinigtes EBITDA* 21,2 % 20,3 24,0 83 bps -284 bps Segmentbetriebsergebnis vor Steuern* $1.404 $1.321 $1.584 6 % -11 ;arge Segmentbetriebsergebnis vor Steuern* 15,6 % 15,2 18,5 49 bps -289 bps SLB zurechenbares Nettoergebnis ohne Sondereinflüsse* $833 $783 $1.016 6 % -18 Verwässertes Ergebnis je Aktie ohne Sondereinflüsse* $0,55 $0,52 $0,74 6 % -26 Umsatz nach Regionen International $6.671 $6.471 $6.847 3 % -3 Nordamerika 2.244 2.167 1.655 4 % 36 Sonstige 57 83 44 n/m n/m $8.972 $8.721 $8.546 3 % 5 SLB hat ChampionX im dritten Quartal 2025 akquiriert. Die übernommenen ChampionX-Geschäftsbereiche trugen im zweiten Quartal 2026 $870 Millionen zum Umsatz, $207 Millionen zum bereinigten EBITDA und $158 Millionen zum Segmentbetriebsergebnis vor Steuern bei. Ohne die Auswirkungen dieser Übernahme sank der weltweite Umsatz von SLB im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 %, der internationale Umsatz im zweiten Quartal 2026 ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 zurück und der Umsatz in Nordamerika im zweiten Quartal 2026 sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 %. *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten "Aufwendungen und Erträge", "Geschäftsbereiche" und "Ergänzende Informationen". n/m bedeutungslos

(in Millionen) Drei Monate endend am Veränderung 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz nach Geschäftssparten Digital $697 $640 $591 9 % 18 Reservoirleistung 1.556 1.594 1.691 -2 % -8 Bohrlochbau 2.742 2.797 2.963 -2 % -7 Produktionssysteme 3.771 3.508 2.932 7 % 29 Alle Sonstigen 505 443 583 14 % -13 Eliminierungen (299) (261) (214) n/m n/m $8.972 $8.721 $8.546 3 % 5 Segmentbetriebsergebnis vor Steuern Digital $194 $134 $153 44 % 27 Reservoirleistung 232 257 314 -10 % -26 Bohrlochbau 417 424 551 -2 % -24 Produktionssysteme 586 497 491 18 % 19 Alle Sonstigen 142 113 155 26 % -8 Eliminierungen (167) (104) (80) n/m n/m $1.404 $1.321 $1.584 6 % -11 Marge Segmentbetriebsergebnis vor Steuern Digital 27,8 % 20,9 25,9 683 bps 187 bps Reservoirleistung 14,9 % 16,1 18,6 -121 bps -370 bps Bohrlochbau 15,2 % 15,2 18,6 6 bps -338 bps Produktionssysteme 15,5 % 14,2 16,7 138 bps -120 bps Alle Sonstigen 28,2 % 25,5 26,7 267 bps 151 bps Eliminierungen n/m n/m n/m n/m n/m 15,6 % 15,2 18,5 49 bps -289 bps Bereinigtes EBITDA Digital $242 $167 $186 45 % 30 Reservoirleistung 349 369 421 -5 % -17 Bohrlochbau 578 584 720 -1 % -20 Produktionssysteme 738 648 582 14 % 27 Alle Sonstigen Other 227 197 275 15 % -17 Eliminierungen (101) (37) (10) n/m n/m $2.033 $1.929 $2.174 5 % -6 Unternehmen Sonstiges (134) (155) (123) n/m n/m $1.899 $1.773 $2.051 7 % -7 Marge bereinigtes EBITDA Digital 34,7 % 26,1 31,5 860 bps 324 bps Reservoirleistung 22,4 % 23,1 24,9 -73 bps -248 bps Brunnenbau 21,1 % 20,9 24,3 19 bps -321 bps Produktionssysteme 19,6 % 18,5 19,9 109 bps -28 bps Alle Sonstigen 44,9 % 44,4 47,2 53 bps -225 bps Eliminierungen n/m n/m n/m n/m n/m 22.7% 22.1% 25.4% 54 bps -278 bps Unternehmen Sonstiges n/m n/m n/m n/m n/m 21,2 % 20,3 24,0 83 bps -284 bps ChampionX trug im zweiten Quartal 2026 mit $34 Millionen zum Umsatz im Bereich "Digital" und mit $865 Millionen zum Umsatz im Bereich "Produktionssysteme" bei. Ohne die Auswirkungen dieser Übernahme stieg der Umsatz im Bereich "Digital" im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 %, während der Umsatz im Bereich "Produktionssysteme" im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 zurückging. n/m bedeutungslos

Das breit angelegte internationale Wachstum hat die Auswirkungen der Turbulenzen im Nahen Osten mehr als ausgeglichen.

"SLB hat im zweiten Quartal solide Ergebnisse erzielt, da das breit angelegte Wachstum gegenüber dem Vorquartal auf den internationalen Märkten insbesondere durch die Offshore-Aktivitäten in Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien die Auswirkungen der anhaltenden Störungen im Nahen Osten mehr als ausgeglichen hat", sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB.

"Mit Ausnahme des Nahen Ostens stieg der Umsatz in allen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorquartal an, gestützt auf eine verstärkte Offshore-Tätigkeit, eine Erholung im Bereich der unkonventionellen Fördermethoden in den USA sowie eine starke Nachfrage nach Lösungen für die Förderung und Rückgewinnung.

Bemerkenswert ist, dass in diesem Quartal außerhalb des Nahen Ostens wieder ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen war. Das untermauert unsere Einschätzung der günstigen Investitionsbedingungen für die Branche. Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass die Kunden verstärkt auf Energiesicherheit, Diversifizierung der Versorgung und den Ausbau der Produktionskapazitäten setzen", sagte Le Peuch.

Produktionssysteme und Digital sorgen für Wachstum im Vergleich zum Vorquartal

"Der Umsatz im Bereich Produktionssysteme stieg im Vergleich zum Vorquartal um 7 %, gestützt durch das Geschäft mit unkonventionellen Lagerstätten in den USA und auf den internationalen Märkten, da Kunden zunehmend Lösungen bevorzugten, die die Produktion steigern, die Förderrate verbessern und die Lebensdauer der Anlagen verlängern. Dies trieb das Wachstum in den Bereichen Künstliche Förderung, Ventile, oberirdische Produktionssysteme und Produktionschemikalien voran und machte einmal mehr deutlich, welchen strategischen Wert ChampionX in unserem Portfolio hat.

Der Bereich Produktionssysteme profitierte zudem von verstärkten Aktivitäten im Unterwasserbereich, was die zunehmende Dynamik bei den langfristigen Offshore-Investitionen widerspiegelt, da die Kunden wichtige Entwicklungen vorantreiben und neue Projekte genehmigen.

Im Bereich Digital stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 9 %, was auf starke Umsätze in den Bereichen Digitale Exploration, Plattformen Anwendungen sowie Digitale Operationen zurückzuführen ist.

Digitale, KI-gestützte und datengesteuerte Arbeitsabläufe spielen eine immer wichtigere Rolle, wenn es um die Erkundung des Untergrunds, die Beschleunigung von Entscheidungsprozessen und die Steigerung der operativen Leistung geht. Wir sind der Meinung, dass die Nachfrage nach diesen Fähigkeiten auch in Zukunft hoch bleiben wird", sagte Le Peuch.

Das Wachstum im Bereich Lösungen für Rechenzentren beschleunigt sich aufgrund steigender Nachfrage und der Expansion des Kundenstamms

"Unser Geschäftsbereich Lösungen für Rechenzentren konnte im zweiten Quartal seinen starken Wachstumskurs fortsetzen, gestützt durch steigende Nachfrage und die Expansion unseres Kundenstamms. Der Umsatz in diesem Bereich stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 63 %.

Im Laufe des Quartals hat Meta Pläne für ein neues 1-GW-Rechenzentrum in Kanada bekannt gegeben. Wir sind stolz darauf, als Partner für die Umsetzung dieses Projekts ausgewählt worden zu sein.

Neben der Gewinnung neuer Hyperscaler-Kunden und dem Ausbau unserer internationalen Präsenz haben wir unser Leistungsspektrum um die Bereiche Engineering und Design erweitert. Dies spiegelt die Stärke der modularen und skalierbaren Off-Site-Fertigungs- und Engineering-Kompetenzen von SLB wider. Dies belegt die vor uns liegenden Chancen, Hyperscaler-Kunden bei der Beschleunigung ihrer Investitionen in kritische digitale Infrastruktur zu unterstützen.

Der Geschäftsbereich Lösungen für Rechenzentren ist weiterhin auf Kurs, bis Ende dieses Jahres die annualisierte Umsatzrate von $1 Milliarde zu überschreiten. Da wir unser Angebot erweitern und unseren Kundenstamm sowie unsere geografische Präsenz kontinuierlich diversifizieren, gehen wir davon aus, dass wir bis Ende 2027 eine annualisierte Umsatzrate von $2 Milliarden überschreiten werden", sagte Le Peuch.

Starkes Fundament für 2027

"Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal zeigen, dass sich das Wachstum über Regionen außerhalb des Nahen Ostens ausweitet und sowohl kurz- als auch langfristige Projekte umfasst. Wegen des regionalen Konflikts hat sich der Fokus der Branche auf die Diversifizierung der Versorgung verlagert, was voraussichtlich den nächsten Aufschwung prägen wird und die strategische Bedeutung von Tiefsee-, Explorations-, Förder- und Rückgewinnungsaktivitäten hervorhebt.

Im Nahen Osten spiegelte der Umsatzrückgang im ersten Halbjahr die geringere Geschäftstätigkeit und die mit dem Konflikt verbundenen Betriebsstörungen wider. Zwar ist die Geschäftstätigkeit in bestimmten Ländern im zweiten Quartal wieder aufgelebt, doch bleibt der Zeitpunkt einer vollständigen Erholung ungewiss und wird von einer dauerhaften Lösung des Konflikts abhängen. Wir gehen davon aus, dass es trotz der sich verbessernden Geschäftstätigkeit einige Zeit dauern wird, bis die volle Produktionskapazität wieder erreicht ist.

Wenn die Erholung einsetzt, sind mehr Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Bohrlochintervention erforderlich und der Bedarf an Ausrüstung wird zur Instandsetzung der Infrastruktur und Neuausrichtung der Transportlogistik steigen. Mit unserer differenzierten Technologie, unseren Fähigkeiten zur Umsetzung und unserer regionalen Präsenz ist SLB gut aufgestellt, um Kunden bei der Normalisierung der Aktivitäten und der Produktion zu unterstützen."

"Im Hinblick auf die Zukunft sind die zunehmende Geschäftstätigkeit im Nahen Osten, eine sich verstärkende Dynamik im Offshore-Bereich, insbesondere bei Exploration und Tiefseeprojekten, eine steigende Nachfrage nach Lösungen für die Förderung und Rückgewinnung, das anhaltende Wachstum im Digitalbereich sowie die zunehmende Akzeptanz unseres Geschäftsbereichs Lösungen für Rechenzentren eine solide Grundlage für das Wachstum von SLB bis ins Jahr 2027", schloss Le Peuch.

Sonstige Ereignisse

Im Laufe des Quartals hat SLB 12 Millionen eigene Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von $648 Millionen zurückgekauft.

Im Laufe des Quartals schloss SLB die Übernahme der Tachyus Corp. ab, eines in Houston ansässigen Technologieunternehmens, das sich auf die schnelle Modellierung und Optimierung von Lagerstätten spezialisiert hat. Diese Übernahme stärkt das digitale Portfolio von SLB durch einzigartige, physikalisch fundierte Modellierungskompetenzen für Lagerstätten, die schnellere Entscheidungen im Lagerstättenmanagement ermöglichen, um die Fördermenge zu maximieren. Die Transaktion trägt zudem dazu bei, die Planung während der Entwicklung und die Umsetzung in der Produktionsphase bei komplexen und ausgereiften Anlagen besser miteinander zu verknüpfen.

Am 23. Juli 2026 beschloss der Board of Directors von SLB eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von $0,295 pro im Umlauf befindlicher Stammaktie, die am 8. Oktober 2026 an die am 2. September 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Umsatz im zweiten Quartal nach Regionen

Der Umsatz im zweiten Quartal stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 auf $8,97 Milliarden, wobei der internationale Umsatz um 3 und der Umsatz in Nordamerika um 4 zunahm. Das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal war breit angelegt: Die Umsatzsteigerungen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Afrika sowie Asien glichen den Umsatzrückgang von 13 im Nahen Osten, der auf anhaltende Störungen im Zusammenhang mit dem Konflikt zurückzuführen war, mehr als aus.

Das Umsatzwachstum wurde durch verstärkte Offshore-Aktivitäten, eine Erholung im Bereich der unkonventionellen Fördermethoden in den USA sowie eine starke Nachfrage nach Lösungen für die Förderung und Rückgewinnung gestützt.

Die im Juli 2025 übernommenen ChampionX-Geschäftsbereiche trugen im zweiten Quartal 2026 mit $870 Millionen zum Umsatz bei, davon entfielen $606 Millionen auf Nordamerika und $234 Millionen auf die internationalen Märkte.

Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Übernahme sank der Umsatz im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 %. Der internationale Umsatz im zweiten Quartal 2026 ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 zurück, während der Umsatz in Nordamerika im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 sank.

(in Millionen) Wie berichtet Drei Monate endend Veränderung 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Nordamerika $2.244 $2.167 $1.655 4 % 36 Lateinamerika 1.714 1.528 1.492 12 % 15 Europa Afrika* 2.385 2.256 2.369 6 % 1 Naher Osten Asien 2.572 2.687 2.986 -4 % -14 Eliminierungen Sonstiges 57 83 44 n/m n/m $8.972 $8.721 $8.546 3 % 5 International $6.671 $6.471 $6.847 3 % -3 Nordamerika $2.244 $2.167 $1.655 4 % 36 *Mit Russland und der Kaspischen Region n/m bedeutungslos

Die folgende Tabelle und die Erläuterungen basieren auf einer Pro-forma-Berechnung unter der Annahme, dass ChampionX am 1. Januar 2025 übernommen wurde.

(in Millionen) Pro forma Drei Monate endend Veränderung 30. Juni 30,

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Nordamerika $2.244 $2.167 $2.219 4 % 1 Lateinamerika 1.714 1.528 1.568 12 % 9 Europa Afrika* 2.385 2.256 2.456 6 % -3 Naher Osten Asien 2.572 2.687 3.075 -4 % -16 Eliminierungen Sonstiges 57 83 80 n/m n/m $8.972 $8.721 $9.398 3 % -5 International $6.671 $6.471 $7.099 3 % -6 Nordamerika $2.244 $2.167 $2.219 4 % 1 *Mit Russland und der Kaspischen Region n/m bedeutungslos

International

Lateinamerika

Der Umsatz in Lateinamerika stieg um 12 gegenüber dem Vorquartal auf $1,71 Milliarden, was auf höhere Umsätze bei SLB OneSubsea, gestiegene Umsätze im Bereich der digitalen Exploration sowie eine verstärkte Offshore-Bohrtätigkeit in Brasilien zurückzuführen ist. Der Anstieg gegenüber dem Vorquartal wurde zudem durch robuste Umsätze mit Produktionssystemen in Guyana und Mexiko gestützt.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 9 %, was auf höhere Umsätze bei SLB OneSubsea, gestiegene Umsätze im Bereich der digitalen Exploration in Brasilien sowie rege Offshore- und Onshore-Bohraktivitäten in der gesamten Region zurückzuführen ist.

Europa Afrika

Der Umsatz in Europa und Afrika stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 auf $2,39 Milliarden. Das Wachstum wurde durch höhere Umsätze von SLB OneSubsea in Skandinavien und Nigeria, gestiegene Umsätze im Bereich künstliche Fördertechnik in Libyen sowie verstärkte Interventions- und Stimulationsaktivitäten in der gesamten Region getragen.

Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz um 3 %, was in erster Linie auf geringere Umsätze mit Produktionssystemen in der Türkei und in Libyen sowie auf einen Rückgang der SLB Capturi-Umsätze aufgrund des Erreichens von Projektmeilensteinen zurückzuführen ist. Diese Rückgänge wurden teilweise durch höhere Umsätze in den Bereichen Stimulation, Intervention und Evaluierung in der britischen Nordsee, in Osteuropa, Aserbaidschan und Turkmenistan ausgeglichen.

Naher Osten Asien

Der Umsatz im Nahen Osten und in Asien ging gegenüber dem Vorquartal um 4 auf $2,57 Milliarden zurück. Dies ist auf einen Rückgang von 13 im Nahen Osten zurückzuführen, der teilweise durch einen Anstieg von 17 in Asien ausgeglichen wurde. Auf den Nahen Osten entfielen im zweiten Quartal 2026 rund 65 des Umsatzes in dieser Region.

Der Rückgang im Nahen Osten war auf geringere Aktivitäten und betriebliche Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem dortigen regionalen Konflikt zurückzuführen. Während sich die Aktivitäten in bestimmten Ländern mit der Verbesserung der Lage allmählich erholten, wurden die Geschäftsaktivitäten in anderen Märkten weiterhin durch Produktionsstillstand und Sicherheitsprobleme eingeschränkt. Im Gegensatz dazu verzeichnete Asien ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorquartal, gestützt durch mehr Bohraktivitäten und steigende Umsätze mit Produktionssystemen in China, stärkere Umsätze im Bereich der digitalen Exploration in Indonesien sowie robuste Umsätze von SLB OneSubsea in Indien und Australien.

Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz um 16 zurück, was in erster Linie auf die Auswirkungen der Konflikte im Nahen Osten zurückzuführen ist, was jedoch teilweise durch ein starkes Wachstum in Asien ausgeglichen wurde.

Nordamerika

Der Umsatz in Nordamerika stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 auf $2,24 Milliarden. Das Wachstum wurde durch höhere Umsätze bei Produktionschemikalien, künstlicher Förderung und Ventilen auf dem US-Festland sowie durch gestiegene Umsätze im Bereich Lösungen für Rechenzentren verursacht. Diese Zuwächse wurden teilweise durch geringere Bohrtätigkeiten in Kanada aufgrund der Schneeschmelze im Frühjahr und durch rückläufige Umsätze im Bereich der digitalen Exploration im Golf von Amerika ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 1 %, was vor allem auf die verstärkten Offshore-Bohrungen im Golf von Amerika sowie auf das starke Wachstum im Bereich "Lösungen für Rechenzentren" zurückzuführen ist, dessen Umsatz um 80 zunahm. Diese Zuwächse wurden jedoch weitgehend durch den Wegfall von $97 Millionen an Umsatz im Bereich "Asset Performance Solutions" (APS) in Kanada ausgeglichen, der auf die Veräußerung des Palliser-Projekts zum Ende des zweiten Quartals 2025 zurückzuführen ist.

Ergebnisse des zweiten Quartals nach Geschäftssparten

Digital (in Millionen) Drei Monate endend Veränderung 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $526 $443 $462 19 % 14 Nordamerika 170 197 126 -14 % 35 Sonstige 1 3 n/m n/m $697 $640 $591 9 % 18 Betriebsergebnis vor Steuern $194 $134 $153 44 % 27 Marge Betriebsergebnis vor Steuern 27,8 % 20,9 25,9 683 bps 187 bps Bereinigtes EBITDA* 242 167 186 45 % 30 Marge Bereinigtes EBITDA* 34,7 % 26,1 31,5 860 bps 324 bps *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen". n/m bedeutungslos

(in Millionen) Drei Monate endend Veränderung 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleichzum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz Plattformen Anwendungen $258 $241 $266 7 % -3 Digitale Operationen 148 143 94 3 % 57 Digitale Exploration 126 101 63 25 % 100 Professionelle Dienste 165 155 168 7 % -1 $697 $640 $591 9 % 18 Die Ergebnisse von Digital für das zweite Quartal 2026 beinhalten Umsatzerlöse in Höhe von $34 Millionen von ChampionX. n/m bedeutungslos

Der Umsatz im Digitalbereich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 auf $697 Millionen. Dies ist vor allem auf einen Anstieg des Umsatzes im Bereich "Digitale Exploration" um 25 zurückzuführen, der durch höhere Umsätze aus Lizenzen für Explorationsdaten und Übertragungsgebühren in Brasilien und Indonesien bedingt war. Das Wachstum gegenüber dem Vorquartal wurde zudem durch höhere Umsätze im Bereich "Plattformen Anwendungen", gestiegene Umsätze bei den "Professionellen Diensten" sowie eine verstärkte Nutzung von "Digitalen Operationen" begünstigt.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz vor allem aufgrund des Wachstums im Bereich "Digitale Exploration", was durch starke Umsätze in Brasilien und Indonesien gestützt wurde. Zum Wachstum trug auch ein Anstieg der Umsätze im Bereich "Digitale Operationen" bei. Der leichte Rückgang im Bereich "Plattformen Anwendungen" war auf geringere Umsätze mit unbefristeten Lizenzen zurückzuführen, was jedoch teilweise durch das Wachstum bei den SaaS-basierten Diensten ausgeglichen wurde.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) des Geschäftsbereichs "Digital" belief sich zum 30. Juni 2026 auf $1,04 Milliarden, was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahreswert von $904 Millionen zum 30. Juni 2025 entspricht.

Die operative Marge vor Steuern im Digitalbereich lag bei 28 und stieg damit gegenüber dem Vorquartal um 683 Basispunkte (bps), was in erster Linie auf höhere Umsätze aus Lizenzen für Explorationsdaten und Übertragungsgebühren sowie auf eine verbesserte Rentabilität in den Bereichen "Digitale Operationen" und "Plattformen Anwendungen" zurückzuführen ist.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die operative Marge vor Steuern um 187 Basispunkte, was auf höhere Umsätze aus Lizenzen für Explorationsdaten und Übertragungsgebühren sowie auf eine gesteigerte Rentabilität in den Bereichen "Digitale Operationen" und "Plattformen Anwendungen" zurückzuführen ist.

Eine Beschreibung der Umsatzkategorien, aus denen sich der Geschäftsbereich "Digital" zusammensetzt, finden Sie unter Frage 10 der ergänzenden Informationen. Die Umsatzzahlen, das Betriebsergebnis vor Steuern und das bereinigte EBITDA des Geschäftsbereichs "Digital" für die ersten sechs Monate der Jahre 2026 und 2025 sind unter Frage 11 aufgeführt. Die Definition des ARR finden Sie unter Frage 12.

Reservoirleistung (in Millionen) Drei Monate endend Veränderungen 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $1.409 $1.445 $1.541 -3 % -9 Nordamerika 147 143 148 3 % -1 Sonstige 0 6 2 n/m n/m $1.556 $1.594 $1.691 -2 % -8 Betriebsergebnis vor Steuern $232 $257 $314 -10 % -26 Marge Betriebsergebnis vor Steuern 14,9 % 16,1 18,6 -121 bps -370 bps Bereinigtes EBITDA* 349 369 421 -5 % -17 Marge Bereinigtes EBITDA* 22,4 % 23,1 24,9 -73 bps -248 bps *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen". n/m bedeutungslos

Der Umsatz im Bereich "Reservoirleistung" ging um 2 gegenüber dem Vorquartal auf $1,56 Milliarden zurück, was in erster Linie auf geringere Aktivitäten in den Bereichen Erkundung, Stimulation und Intervention zurückzuführen war, die durch Betriebsunterbrechungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt bedingt waren. Während sich die Aktivitäten im Nahen Osten in bestimmten Ländern mit der Verbesserung der Lage allmählich erholten, waren die Betriebsabläufe in einigen Ländern der Region weiterhin durch Produktionsstilllegungen und anhaltende Sicherheitsprobleme eingeschränkt. In Nordamerika stiegen die Umsätze, insbesondere durch verstärkte Aktivitäten auf dem US-Festland, trotz der Auswirkungen der kanadischen Frühjahrsschmelze. Die Umsätze in Lateinamerika waren leicht rückläufig, da das starke Wachstum im mexikanischen Offshore-Bereich durch geringere Stimulations- und Interventionsaktivitäten in Argentinien mehr als ausgeglichen wurde. Die Umsätze in Europa Afrika sowie in Asien stiegen im Vergleich zum Vorquartal zweistellig, bedingt durch robuste Stimulations- und Interventionsaktivitäten in den gesamten Regionen.

Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz um 8 zurück, was größtenteils auf die Auswirkungen der durch den Nahostkonflikt verursachten Störungen zurückzuführen ist. Auch in Lateinamerika war der Umsatz rückläufig, während er in Europa und Afrika sowie in Asien stieg und in Nordamerika relativ stabil blieb.

Die operative Marge vor Steuern im Bereich "Reservoirleistung" sank gegenüber dem Vorquartal um 121 Basispunkte auf 15 %, was in erster Linie auf die geringere Rentabilität bei Evaluierungs- und Interventionsmaßnahmen zurückzuführen war. Dies wurde teilweise durch verbesserte Margen im Bereich Stimulation ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die operative Marge vor Steuern um 370 Basispunkte zurück, was vor allem auf die Störungen des Betriebs im Nahen Osten zurückzuführen war.

Brunnenbau (in Millionen) Drei Monate endend Veränderung 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $2.156 $2.195 $2.394 -2 % -10 Nordamerika 549 548 512 0 % 7 Sonstige 37 54 57 n/m n/m $2.742 $2.797 $2.963 -2 % -7 Betriebsergebnis vor Steuern $417 $424 $551 -2 % -24 Marge Betriebsergebnis vor Steuern 15,2 % 15,2 18,6 6 bps -338 bps Bereinigtes EBITDA* 578 584 720 -1 % -20 Marge Bereinigtes EBITDA* 21,1 % 20,9 24,3 19 bps -321 bps *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen". n/m bedeutungslos

Der Umsatz im Bereich Bohrlochbau ging um 2 gegenüber dem Vorquartal auf $2,74 Milliarden zurück, was die Auswirkungen der durch den Nahostkonflikt bedingten Störungen widerspiegelt. Der Rückgang wurde teilweise durch verstärkte Offshore-Bohraktivitäten in Lateinamerika, insbesondere in Guyana, Brasilien und Mexiko, sowie durch verstärkte Onshore-Bohraktivitäten in Argentinien und Ecuador ausgeglichen. Der Umsatz in Nordamerika blieb im Wesentlichen unverändert, wobei die verstärkten Onshore-Aktivitäten in den USA durch die Auswirkungen des kanadischen Frühjahrsanfangs ausgeglichen wurden. Der Umsatz in Europa und Afrika ging leicht zurück, während der Umsatz in Asien dank der robusten Bohrtätigkeit in China leicht anstieg.

Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz um 7 zurück, was in erster Linie auf die geringere Aktivität infolge des Nahostkonflikts zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde teilweise durch verstärkte Offshore-Bohraktivitäten in Lateinamerika, Europa und Afrika sowie im Golf von Amerika ausgeglichen.

Die operative Marge vor Steuern im Bereich Bohrlochbau blieb mit 15 im Vergleich zum Vorquartal im Wesentlichen unverändert, da die geringere Rentabilität im Nahen Osten durch eine verbesserte Rentabilität in anderen Regionen ausgeglichen wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die operative Marge vor Steuern um 338 Basispunkte zurück, was in erster Linie auf eine geringere Rentabilität im Nahen Osten zurückzuführen war, was jedoch teilweise durch eine verbesserte Rentabilität in Nordamerika und Lateinamerika ausgeglichen wurde.

Produktionssysteme (in Millionen) Wie berichtet Drei Monate endend Veränderung 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $2.478 $2.272 $2.243 9 % 10 Nordamerika 1.259 1.206 685 4 % 84 Sonstige 34 30 4 n/m n/m $3.771 $3.508 $2.932 7 % 29 Betriebsergebnis vor Steuern $586 $497 $491 18 % 19 Marge Betriebsergebnis vor Steuern 15,5 % 14,2 16,7 138 bps -120 bps Bereinigtes EBITDA* 738 648 582 14 % 27 Marge Bereinigts EBITDA margin* 19,6 % 18,5 19,9 109 bps -28 bps *Hierbei handelt es sich um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen". n/m bedeutungslos

Der Umsatz im Bereich Produktionssysteme stieg um 7 gegenüber dem Vorquartal auf $3,77 Milliarden. Dies war auf ein starkes Wachstum in Lateinamerika, Europa und Afrika, Asien sowie Nordamerika zurückzuführen, obwohl im Nahen Osten aufgrund von Störungen durch den regionalen Konflikt ein Rückgang zu verzeichnen war. Das Wachstum gegenüber dem Vorquartal wurde durch höhere Umsätze bei SLB OneSubsea sowie durch gestiegene Verkäufe in den Bereichen künstliche Förderanlagen, Ventile, Oberflächenproduktionssysteme und Komplettierungen verursacht.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 29 %, was in erster Linie auf den Beitrag der übernommenen Geschäftsbereiche "Produktionschemikalien" und "künstliche Förderanlagen" von ChampionX zurückzuführen ist. Diese trugen im zweiten Quartal 2026 mit $865 Millionen zum Umsatz und mit $155 Millionen zum Betriebsergebnis vor Steuern bei.

Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Übernahme ging der Umsatz des Geschäftsbereichs Produktionssysteme im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 zurück. Das starke Wachstum bei SLB OneSubsea und Ventilen wurde durch geringere Umsätze bei Oberflächenförderanlagen, Förderchemikalien, Komplettierungslösungen und künstlichen Förderanlagen mehr als ausgeglichen, was in erster Linie auf Störungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt zurückzuführen war. Außerhalb des Nahen Ostens verzeichnete der Geschäftsbereich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 3 %.

Die operative Marge vor Steuern im Bereich Produktionssysteme betrug 16 und stieg damit gegenüber dem Vorquartal um 138 Basispunkte, was auf die verbesserte Rentabilität bei SLB OneSubsea und im Bereich künstliche Fördertechnik zurückzuführen ist. Der Margenanstieg war zudem auf den wertsteigernden Beitrag der Geschäftsbereiche Produktionschemikalien und künstliche Fördertechnik von ChampionX zurückzuführen. Bemerkenswert ist, dass ChampionX bereits im dritten Quartal in Folge eine Steigerung der operativen Marge vor Steuern gegenüber dem Vorquartal verzeichnete.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die operative Marge vor Steuern um 120 Basispunkte zurück, was in erster Linie auf die geringere Rentabilität bei den Oberflächenförderanlagen und Komplettierungsarbeiten zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde teilweise durch den positiven Beitrag der Geschäftsbereiche Produktionschemikalien und künstliche Förderung von ChampionX ausgeglichen.

Die folgende Tabelle und die Erläuterungen basieren auf einer Pro-forma-Berechnung unter der Annahme, dass ChampionX am 1. Januar 2025 übernommen wurde.

(in Millionen) Pro forma Drei Monate endend Veränderung 30. Juni

2026 31 März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $2.478 $2.272 $2.496 9 % -1 Nordamerika 1.259 1.206 1.247 4 % 1 Sonstige 34 30 37 n/m n/m $3.771 $3.508 $3.780 7 %

Der Umsatz im Bereich Produktionssysteme blieb mit $3,77 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert. Das starke Wachstum in Lateinamerika, Europa und Afrika, Asien sowie Nordamerika glich die Umsatzrückgänge im Nahen Osten weitgehend aus, wo der Geschäftsbetrieb weiterhin durch Störungen im Zusammenhang mit dem regionalen Konflikt beeinträchtigt war.

Alle Sonstigen

Zu allen Sonstigen gehören APS, Lösungen für Rechenzentren und SLB Capturi.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal um 14 %, was auf einen Umsatzanstieg von 33 im Bereich Lösungen für Rechenzentren zurückzuführen ist, während der Umsatz im Bereich APS unverändert blieb. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging der Umsatz um 13 zurück, was in erster Linie auf den geringeren Umsatz infolge der Veräußerung des Palliser-Standorts in Kanada zum Ende des zweiten Quartals 2025 sowie auf einen Umsatzrückgang im Bereich SLB Capturi zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde teilweise durch einen Umsatzanstieg von 80 im Bereich Lösungen für Rechenzentren ausgeglichen.

Das Betriebsergebnis vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorquartal aufgrund einer verbesserten Rentabilität in den Bereichen Lösungen für Rechenzentren und APS. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging das Betriebsergebnis vor Steuern jedoch zurück, was auf eine geringere Rentabilität bei APS-Projekten nach der Veräußerung von Palliser zurückzuführen ist.

Highlights des Quartals

Kerngeschäft

Erteilung von Aufträgen

SLB erhält weiterhin neue Aufträge, die den Kernkompetenzen des Unternehmens entsprechen. Zu den wichtigsten Highlights zählen:

Im Golf von Amerika erhielt das Joint Venture SLB OneSubsea von bp den Auftrag zur Bereitstellung eines Unterwasser-Druckerhöhungssystems für das Tiefsee-Erschließungsprojekt "Thunder Horse". Dieser Auftrag für Planung, Beschaffung und Bau im Rahmen des "Thunder Horse"-Projekts folgt auf kürzlich vergebene Aufträge für Unterwasser-Druckerhöhungssysteme für die bp-Erschließungsprojekte "Kaskida" und "Tiber". Bei allen drei Projekten kommt dieselbe, vom Lieferanten entwickelte, standardisierte Lösung für Unterwasser-Druckerhöhungssysteme zum Einsatz, was zur Steigerung der Effizienz bei der Ausführung und zur Verkürzung der Lieferzeiten beiträgt.

Zudem erhielt SLB OneSubsea im Golf von Amerika von Beacon Offshore Energy Exploration and Production LLC den Auftrag zur Lieferung eines Mehrphasen-Druckerhöhungssystems für hohe Drücke und Temperaturen (HPHT) für das Shenandoah-Feld. Der Auftrag spiegelt die anhaltenden Investitionen in Tiefsee-Erschließungsprojekte wider, bei denen fortschrittliche Unterwasser-Fördersysteme zum Einsatz kommen, um die Fördermenge zu steigern. Das HPHT-Mehrphasen-Druckerhöhungssystem von OneSubsea ist für einen zuverlässigen Betrieb bei Drücken über 15.000 psi ausgelegt und eignet sich damit für Betriebsbedingungen, die die Grenzen herkömmlicher Unterwasserlösungen überschreiten.

Vor der Küste Indonesiens erhielt SLB OneSubsea von Eni North Ganal Limited (einer Tochtergesellschaft von Searah Limited, einem Joint Venture zwischen Eni und PETRONAS) den Auftrag zur Lieferung eines Umbilical-Systems aus Stahlrohren für das Felderschließungsprojekt "Kutei North Hub" in Ost-Kalimantan. Zur Unterstützung eines der bedeutendsten Tiefsee-Erschließungsprojekte der Region wird OneSubsea 94,6 Kilometer Umbilicals für Wassertiefen von bis zu 2.200 Metern planen, beschaffen und fertigen. Mit einem Gesamtsystemgewicht von rund 6.700 Tonnen stellt das Projekt einen der bislang größten Umbilical-Aufträge der Branche dar.

In Kuwait erhielt SLB im Rahmen der Initiative "Ahmadi Innovation Valley" einen Siebenjahresvertrag von der Kuwait Oil Company (KOC). Die Vereinbarung dient der Förderung von angewandter Forschung, Technologieeinführung und Programmen zur digitalen Innovation, die auf die langfristigen Energieziele Kuwaits abgestimmt sind. Im Rahmen der Vereinbarung wird SLB gemeinsam mit der KOC fortschrittliche Technologien in einer Reihe von operativen und strategischen Schwerpunktbereichen bewerten, testen und einführen, darunter KI, Anwendungen des industriellen Internets der Dinge (IIoT), Produktionsoptimierung, Lagerstättentechnologien, Wassermanagement und Initiativen zur Energiewende.

Ebenfalls in Kuwait vergab KOC an SLB einen Fünfjahresvertrag über die Lieferung von Bohrkronen für Onshore- und Offshore-Bohrarbeiten sowie einen bedeutenden Auftrag für Zementierungsarbeiten und damit verbundene Dienstleistungen im konventionellen und unkonventionellen Bereich. SLB wird fortschrittliche Bohrkronen und Reverse-Circulation-Technologien einsetzen, die speziell auf die geologischen Gegebenheiten von KOC zugeschnitten sind und der Komplexität der lokalen geologischen Verhältnisse gerecht werden. Diese leistungsstarken Bohrlösungen wurden entwickelt, um die Effizienz zu steigern und die Kosten für den Bohrlochbau zu senken. Der Auftrag im Bereich Zementierung unterstreicht das Engagement von SLB für innovative Technologien, operative Exzellenz und nachhaltigen Mehrwert und unterstützt gleichzeitig KOC dabei, Sicherheit, Leistung und langfristige Wertschöpfung in Kuwait voranzutreiben.

In Indien hat die Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) SLB einen bedeutenden Tiefsee-Bohrauftrag erteilt, der die Bohrung von 24 Bohrlöchern über einen Zeitraum von vier Jahren im Rahmen ihrer Offshore-Energieerschließung umfasst. Im Rahmen der Vereinbarung wird SLB integrierte Bohrdienstleistungen und -technologien bereitstellen, um eine effiziente Durchführung in komplexen Tiefseeumgebungen zu gewährleisten. Durch die Kombination fortschrittlicher Bohrtechnologien, digitaler Arbeitsabläufe und fundierter Fachkompetenz wird SLB die Bohrlochleistung optimieren, die betriebliche Effizienz verbessern und die Ausführungsrisiken während des gesamten Projekts reduzieren. Das Projekt unterstützt die Strategie der ONGC, die heimische Kohlenwasserstoffförderung durch eine effiziente und kostengünstige Offshore-Erschließung zu beschleunigen, und stärkt gleichzeitig die Position von SLB als vertrauenswürdiger Partner für komplexe Tiefseeprojekte in Indien.

PTT Exploration and Production (PTTEP) hat SLB einen zweijährigen Auftrag für Managed-Pressure-Drilling (MPD) im Rahmen der Offshore-Exploration erteilt. Der Auftragsumfang umfasst eine komplette MPD- und "Pressurized Mudcap"-Bohrlösung, die auf einer maßgeschneiderten, kompakten, oberhalb des Spannrings angeordneten rotierenden Steuervorrichtung sowie dem @balance Control MPD-System basiert. Dieser Erfolg unterstreicht die Fähigkeit von SLB, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Bohrumgebungen bereitzustellen, und bekräftigt die Stärke der Partnerschaft mit PTTEP. Durch diese Zusammenarbeit verbessert SLB kontinuierlich die betriebliche Effizienz und Sicherheit und stellt damit das Engagement für exzellente Dienstleistungen unter Beweis.

Vor der Küste der Elfenbeinküste erhielt SLB OneSubsea von Eni einen umfangreichen Auftrag über die Planung, Beschaffung und den Bau mehrerer Bohrlöcher für Phase 3 des Tiefwasserprojekts "Baleine". Im Rahmen des Auftrags wird OneSubsea komplette Unterwasser-Förderanlagen für 13 Bohrlöcher liefern und damit seine Rolle als zentraler Technologie- und Umsetzungspartner bei einem der strategisch bedeutendsten Offshore-Projekte festigen, die derzeit in der Region durchgeführt werden.

Technologische Highlights

Dies sind die nennenswerten Technologieeinführungen und -implementierungen im Quartal:

Im Rahmen des ersten SLB Production and Recovery Summit stellte SLB sein "Intelligent Production Studio" vor, eine Umgebung für den digitalen Betrieb. Diese Live-Betriebsumgebung integriert KI, Edge-Intelligenz, vernetzte Geräte, digitale Zwillinge und autonome Arbeitsabläufe, um ein intelligentes Produktionssystem in Aktion zu demonstrieren. Das Studio basiert auf einer vollständig autonomen Bohrplattform, die den realen Dreiphasenfluss von Öl, Wasser und Gas über mehrere Bohrströme hinweg verwaltet, und ermöglicht es Kunden, vernetzte, intelligente Produktionssysteme vor dem Einsatz im Feld zu bewerten. Die Anlage simuliert Überwachung, Anomalieerkennung, robotergestützte Inspektion, autonome Chemikalieneinspritzung und Closed-Loop-Optimierung, um Entscheidungen zur Feldplanung zu unterstützen.

SLB hat AlphaSight auf den Markt gebracht, die neueste Innovation des Unternehmens im Bereich der Lagerstättenkartierung und Bohrintelligenz. Der AlphaSight-Dienst nutzt branchenweit einzigartige Technologien und setzt damit neue Maßstäbe hinsichtlich Transparenz und Kontrolle in komplexen Bohrumgebungen, um das Förderpotenzial zu maximieren. Der AlphaSight-Dienst wurde entwickelt, um klarere Einblicke in den Untergrund in deutlich größeren Tiefen zu ermöglichen. Er hilft Betreibern dabei, Lagerstättenstrukturen in Echtzeit zu erkennen und zu verstehen und unterstützt so sichere Bohrentscheidungen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Das Retina-At-Bit-Bildgebungssystem hat sich bereits im ersten Jahr nach seiner Markteinführung stark durchgesetzt: Es wurde weltweit an 16 Standorten in mehr als 50 Bohrlöchern eingesetzt, wobei Daten über eine Gesamtlänge von über 122.000 Fuß erfasst wurden. Durch die Bereitstellung hochauflösender Formationsmessungen bereits beim ersten Kontakt mit dem Gestein ermöglicht das Retina-System eine frühzeitige Erfassung des Untergrunds und hilft den Betreibern so, Unsicherheiten zu reduzieren und fundiertere Entscheidungen hinsichtlich Bohrung, Komplettierung und Lagerstättenerschließung zu treffen. Erfolgreiche Einsätze im Golf von Amerika, auf dem US-amerikanischen Festland, in Ostasien und im Nahen Osten haben den Wert des Systems in einer Vielzahl geologischer und betrieblicher Umgebungen unter Beweis gestellt und seine wachsende Bedeutung für die Verbesserung der Bohrlochplatzierung und des Verständnisses der Lagerstätten unterstrichen.

In Nordafrika verfolgte SLB einen integrierten Ansatz mit Schwerpunkt auf der Produktionssteigerung, um einem Betreiber dabei zu helfen, ein 50 Jahre altes, ausgereiftes Onshore-Feld wiederzubeleben, das mit sinkender Produktion, steigendem Wasseranteil, stillgelegten Bohrlöchern und veralteten Anlagen zu kämpfen hatte. Die multidisziplinäre Lösung kombinierte fortschrittliche Lagerstättendiagnostik, gezielte Bohrlochinterventionen, die Beseitigung von Engpässen in den Anlagen und digitale Betriebsabläufe im Rahmen eines einheitlichen Umsetzungsmodells. Das Projekt erschloss 13,8 Millionen Barrel zusätzliches Öl, erzielte Förderergebnisse, die dreimal so hoch waren wie ursprünglich prognostiziert, nahm 90 Bohrlöcher in Betrieb und reduzierte die geförderten Wassermengen um 55 - ein Beleg für die Wirksamkeit der integrierten Technologie und des Umsetzungsmodells von SLB bei der Verbesserung der Förderrate und der betrieblichen Effizienz in ausgereiften Anlagen.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeitete SLB mit einem staatlichen Ölkonzern zusammen, um stillgelegte Bohrlöcher in einem ausgereiften Onshore-Feld mithilfe der "Production Express"-Lösungen für schnelle Produktionsreaktionen wieder in Betrieb zu nehmen. Durch den Einsatz einer mobilen Mehrphasen-Druckerhöhungsanlage an der Oberfläche wurde der Druck am Bohrlochkopf um 300 psi erhöht, wodurch eine stabile Förderung von mehr als 3 Millionen Standardkubikfuß Gas und mehr als 7.000 Barrel Flüssigkeiten pro Tag wiederhergestellt wurde. Die Lösung ermöglichte einen abfackelfreien Betrieb, reduzierte die Emissionen für den Betreiber und schuf eine bewährte Vorgehensweise für zukünftige Projekte zur Mehrphasen-Druckerhöhung und zur Abfackelfreiheit sowohl bei Onshore- als auch bei Offshore-Bohrlöchern.

Nach der Markteinführung im ersten Quartal 2026 hat sich die automatisierte Zementierungstechnologie von SLB rasch von einer bahnbrechenden digitalen Innovation zu einer skalierbaren kommerziellen Lösung entwickelt. Aufbauend auf dem branchenweit ersten vollautomatisierten Zementierungsvorgang in Norwegen hat die Technologie inzwischen die Marke von 100 ferngesteuerten und automatisierten Zementierungsvorgängen überschritten, was die jahrelangen Investitionen in Automatisierung, digitale Arbeitsabläufe und Fernsteuerung bestätigt. Darüber hinaus wurde kürzlich mit dem ersten Einsatz in Ägypten ein wichtiger Meilenstein erreicht: Dort führte das Zementierteam am Velox-1-Bohrloch von Shell erfolgreich einen automatisierten Dual-Slurry-Einsatz durch, wodurch die Skalierbarkeit der Technologie unter Beweis gestellt und die Wettbewerbsvorteile von SLB im Bereich des digitalen Bohrlochbaus untermauert wurden.

Im Golf von Amerika trug SLB dazu bei, die Förderung aus einer Tiefseebohrung wiederherzustellen, die aufgrund von Problemen mit Sandfördern seit fast vier Jahren stillgelegt war. Durch den gezielten Einsatz von RemedySlot über Sandfilter in den Förderrohren als gezielte Abhilfemaßnahme vermied SLB eine vollständige Neuausrüstung und schloss den Eingriff innerhalb von 101 Stunden ab. Die Bohrung kehrte zu einer stabilen Förderung von mehr als 900 Barrel pro Tag zurück, wodurch wichtige Unterwasseranlagen geschützt und der Wert für den Kunden zurückgewonnen wurde.

In ganz Kuwait setzten SLB und KOC integrierte Arbeitsabläufe zur Wasserkontrolle und zur Sicherstellung der Injektionskonformität ein, bei denen motorbetriebene, glasfaserbasierte ACTive-Echtzeit-Coiled-Tubing-Dienstleistungen im Bohrloch, hochauflösende Diagnostik und technisch ausgefeilte chemische Wasserabschaltsysteme kombiniert wurden, um die Lagerstättenleistung ohne herkömmliche Arbeiten an der Bohranlage wiederherzustellen. Bei drei Eingriffen an Förder- und Injektionsbohrlöchern reduzierten die Arbeitsabläufe den Wasseranteil, verbesserten die Injektionskonformität und führten zu messbaren Steigerungen der Ölförderung. Zu den Ergebnissen gehörte eine Steigerung der Ölförderung um etwa 975 bis 1.200 Barrel Öl pro Tag in zwei Förderbohrungen. Die Intervention an der Injektionsbohrung führte zudem zu einer zusätzlichen Ölförderung von etwa 2.100 Barrel Öl pro Tag aus fünf umliegenden Förderbohrungen, was ein wiederholbares Modell von der Diagnose bis zur Behebung zur Verbesserung der Förderleistung demonstrierte. Durch besser vernetzte Entscheidungen wurden weniger, aber effektivere Interventionen ermöglicht, um Kosten zu senken und gleichzeitig die Produktion aufrechtzuerhalten.

Digital

SLB setzt digitale Technologien in großem Umfang ein und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um deren Technologien und Arbeitsabläufe in die Cloud zu migrieren, neue KI-gestützte Funktionen zu nutzen und Erkenntnisse zur Leistungssteigerung zu gewinnen. Zu den wichtigsten Highlights zählen:

SLB hat mit Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) eine langfristige Rahmenvereinbarung unterzeichnet, um die Wiederbelebung und Modernisierung des venezolanischen Öl- und Gassektors zu unterstützen. Die Absichtserklärung schafft die Grundlage für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Exploration, Felderschließung, Förderung, digitale Transformation sowie Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die operative Umsetzung zu stärken und die nachhaltige Erschließung der venezolanischen Kohlenwasserstoffvorkommen zu fördern. Sie baut auf der 97-jährigen Präsenz von SLB im Land auf und spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, Technologie, lokale Kompetenzen und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Sektors miteinander zu verbinden.

SLB hat seinen "Digital Marketplace" gestartet, eine kuratierte digitale Plattform, die Energieunternehmen dabei unterstützen soll, spezialisierte KI-Agenten, Domainmodelle, Skills, Tools, Datenkonnektoren und digitale Anwendungen schnell zu finden und in ihren bestehenden digitalen Umgebungen einzusetzen. Der SLB Digital Marketplace erweitert die offene Plattformstrategie des Unternehmens um seinen agentenbasierten KI-Assistenten Tela, indem er es SLB, Partnern, unabhängigen Softwareanbietern, Entwicklern und Kunden ermöglicht, maßgeschneiderte digitale Funktionen über einen einzigen, regulierten Kanal für die Energiebranche verfügbar zu machen. Alle Angebote auf dem Marktplatz werden vor ihrer Aufnahme gemäß den SLB-Standards für Sicherheit, Interoperabilität und Kompatibilität zertifiziert.

SLB gab die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Qualcomm Technologies, Inc. bekannt, um Edge-KI-Lösungen für die Energiebranche zu ermöglichen, die die operative Entscheidungsfindung in Echtzeit über Bohrlöcher, Anlagen und Produktionssysteme hinweg unterstützen. Die Zusammenarbeit verbindet die Low-Power-Edge-Computing- und KI-Verarbeitungsfähigkeiten von Qualcomm Technologies mit den Agora-Edge-KI- und IIoT-Lösungen von SLB, die für abgelegene und betrieblich komplexe Umgebungen entwickelt wurden. Die Unternehmen werden sich darauf konzentrieren, KI-Anwendungen im gesamten Produktionsbetrieb zu ermöglichen, indem sie die digitalen Produktionslösungen und das Fachwissen von SLB im Energiebereich mit den Low-Power-Edge-Computing-Fähigkeiten von Qualcomm Technologies kombinieren. Die Zusammenarbeit spiegelt das wachsende Interesse der Branche wider, KI verstärkt im Betrieb einzusetzen, um autonome und widerstandsfähige Energiesysteme zu unterstützen.

SLB gab eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Vår Energi bekannt, um die Bohrlochplanung und die integrierte Feldentwicklungsplanung in allen seinen Betrieben auf dem norwegischen Festlandsockel auszuweiten. Da die gemeinsame Bohrlochplanung die Durchlaufzeiten bereits von Monaten auf Tage verkürzt hat und von der integrierten Feldentwicklungsplanung ähnliche Vorteile erwartet werden, soll die erweiterte Umsetzung eine schnellere und einheitlichere Entscheidungsfindung ermöglichen. Dies erleichtert es die Betreibern, die Produktion aus ausgereiften Offshore-Anlagen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die zunehmende Komplexität der Feldentwicklung zu bewältigen.

Vor der Küste Südbrasiliens beteiligt sich SLB gemeinsam mit TGS an "Pelotas Sul Phase 1", einem 13.500 Quadratkilometer großen Multiclient-3D-Seismikprogramm. Aufbauend auf einer seit 2015 aufgebauten 2D-Datenbibliothek erweitert die Vermessung die Multiclient-Datenpräsenz von SLB in Brasilien und unterstützt das wachsende Explorationsinteresse im Pelotas-Becken. Die Datenerfassung ist im Gange und wird voraussichtlich Anfang des dritten Quartals 2026 abgeschlossen sein. Das Programm wird hochwertige Untergrunddaten liefern, die den Betreibern helfen sollen, die weitgehend unerforschten Tiefsee-Potenziale im gesamten Becken besser zu bewerten.

In der Nordsee hat Adura SLB mit der Ausweitung integrierter digitaler Arbeitsabläufe in den Bereichen Untergrund und Förderung beauftragt. SLB realisiert ein domainübergreifendes Programm, das Daten, Bohr-, Untergrund- und Förderungs-Workflows miteinander verknüpft und auf der Standardisierung der Petrel-Untergrundsoftware sowie den OptiFlow-Lösungen zur Förderungssicherung basiert. Das Programm zielt darauf ab, die kurzfristige Leistung durch eine schnellere Umsetzung und eine effiziente kommerzielle Abwicklung zu verbessern, während gleichzeitig Produktions-Workflows der nächsten Generation vorangetrieben und eine breitere digitale Umsetzung im gesamten Becken unterstützt werden.

SLB erhielt von bp den Auftrag zur Verarbeitung seismischer Daten für das Karabagh-Projekt im Kaspischen Meer. Dieser Auftrag folgt auf zwei frühere Auftragsvergaben für andere von bp betriebene Offshore-Öl- und Gasprojekte im Kaspischen Meer. Die fundierte regionale Expertise und die langjährige Präsenz von SLB in Aserbaidschan, verbunden mit der konsequenten Bereitstellung hochwertiger Bilddaten und verwertbarer Erkenntnisse über Lagerstätten, setzen weiterhin Maßstäbe für die seismische Leistungsfähigkeit im Kaspischen Becken.

In Kuwait hat KOC im Rahmen seines Projekts "Kuwait Digital Integrated Field" zur Erschließung von Gasvorkommen aus dem Jura SLB vier Kooperationsaufträge für "Innovation Factori AI" erteilt. Die Aufträge umfassen KI-gesteuerte Bohrplanerstellung, generative KI-Produktionsanalysen, KI-basierte Qualitätskontrolle und Rekonstruktion von Bohrlochmessdaten zur Beschleunigung der Felderschließung sowie eine dreimonatige KI-Akademie zur Weiterbildung der Fachexperten von KOC, in der diese die relevantesten und praktischsten KI-Kompetenzen erwerben. KOC treibt die digitale Transformation im gesamten Upstream-Bereich voran, indem es generative KI-Lösungen einsetzt, um Einblicke in die Produktion, das Anlagenmanagement und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

In Indien hat ONGC SLB einen dreijährigen, unternehmensweiten Auftrag zur Einführung seiner intelligenten DrillOps-Lösungen für Bohrlochmanagement und -analysen in Onshore- und Offshore-Betrieben erteilt. Als Teil der ONGC-Initiative zur Echtzeit-Datenüberwachung, -verwaltung und -analyse umfasst die Einführung bis zu 120 Bohranlagen und beinhaltet Echtzeitüberwachung, prädiktive Analysen sowie Einblicke in die Leistungsfähigkeit. Durch die zentralisierte Echtzeit-Betriebssteuerung am ONGC-Institut für Bohr- und Bohrlochtechnik in Dehradun wird die Einführung dazu beitragen, die Konsistenz und Leistung der Bohrarbeiten im gesamten Bohrportfolio von ONGC zu verbessern.

SLB erhielt von PTTEP den Auftrag, den Einsatz von Cognite Data Fusion, OptiFlow-Lösungen und Tela-KI-Beratungsagenten für eine inländische Offshore-Anlage im Rahmen eines Pilotprojekts zu testen. Dieser Erfolg stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen dem SLB Innovation Factori-Team und PTTEP dar und bietet neben Lösungen zur Bohrlochoptimierung, die auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz und die Unterstützung einer besseren Entscheidungsfindung abzielen, auch eine skalierbare Datengrundlage und Produktionssicherheit.

In China arbeitete SLB mit China France Bohai Geoservices Co., einer Tochtergesellschaft der China National Offshore Oil Company, zusammen, um die Prozessleistung eines ihrer Offshore-Terminals zu optimieren, indem Betriebsdaten in Echtzeitmaßnahmen umgesetzt wurden. Unter Nutzung der KI-Kooperation mit Innovation Factori integrierte SLB die Betriebsdaten der Anlage in die Prozesssimulationssoftware Symmetry (konfiguriert als digitale Zwillinge) und verband die Lösung mit fortschrittlichen Prozesssteuerungs- und dezentralen Steuerungssystemen. Dies ermöglichte eine geschlossene, in Echtzeit erfolgende wirtschaftliche Optimierung, die über herkömmliche Offline-Studien hinausging, wodurch die Effizienz gesteigert, umsetzbare Erkenntnisse gewonnen und durch digitale Prozessoptimierung nachhaltiger Mehrwert geschaffen wurde.

ExxonMobil Trinidad and Tobago Deepwater Limited hat SLB mit einem zweijährigen Projekt zur Verarbeitung seismischer Daten beauftragt, um die Exploration in einem Ultra-Tiefwassergebiet zu unterstützen. Der Block stellt eine der komplexesten Herausforderungen der Branche im Bereich der Bildgebung dar, da nur spärliche ältere 2D-Seismikdaten verfügbar sind. SLB wird in seiner geophysikalischen Datenverarbeitungssoftware Omega fortschrittliche Workflows zur seismischen Verarbeitung und Tiefenbildgebung einsetzen. Der Arbeitsablauf kombiniert Vollwellenform-Inversion, Geschwindigkeitsmodellierung, fortschrittliche Quellentrennungstechnologie, die Verarbeitung von Multikomponenten-Streamer-Daten sowie eine KI-gestützte Horizontinterpretation. Das Programm, das eine Fläche von fast 6.000 Quadratkilometern abdeckt, wird das erste 3D-Bild des Blocks liefern und ExxonMobil die Bewertung dieses neuen Explorationsgebiets erleichtern.

Neue Wachstumshorizonte

SLB ist in wachstumsstarken Märkten wie dem Bereich Lösungen für Rechenzentren durch strategische, innovative Technologien und Partnerschaften aktiv, wie zum Beispiel:

In Kanada kündigte Meta den Bau eines neuen 1-GW-Rechenzentrums im Sturgeon County in Alberta an, für das SLB als Partner für die Umsetzung ausgewählt wurde. Diese Zusammenarbeit, die von der Fertigung modularer Infrastruktur bis hin zur Gebäudeausstattung reicht, unterstreicht die wachsende Bedeutung von SLB als umfassender Implementierungspartner für weltweit führende Hyperscaler.

SLB und Ormat Technologies haben Desert Peak in Nevada als bevorzugten Standort für ein geplantes Pilotprojekt im Bereich Enhanced Geothermal Systems (EGS) ausgewählt, nachdem sie eine Bewertung an mehreren Standorten in bestehenden geothermischen Feldern durchgeführt hatten. Der Ansatz von SLB und Ormat zielt darauf ab, die Vorhersagbarkeit der Erschließung zu verbessern, die Risiken bei der Umsetzung in komplexen geothermischen Umgebungen zu verringern und EGS zu industrialisieren. Im Anschluss an das Pilotprojekt planen SLB und Ormat eine Zusammenarbeit, um die Kommerzialisierung groß angelegter EGS-Lösungen für Kunden, darunter Betreiber von Rechenzentren, zu beschleunigen. Dabei bauen sie auf die im Oktober 2025 geschlossene Vereinbarung der Unternehmen auf, integrierte geothermische Anlagen gemeinsam zu entwickeln und EGS vom Pilotstadium bis zum kommerziellen Einsatz voranzutreiben.

SLB und Liberty Energy Inc. gaben eine Vereinbarung zur Bildung einer strategischen Allianz bekannt, durch die modulare Infrastruktur- und integrierte Stromerzeugungslösungen für neue Rechenzentrumsprojekte weltweit bereitgestellt werden sollen. Im Rahmen der geplanten Allianz ist SLB für modulare Infrastrukturlösungen, Projektabwicklungskompetenzen und globale Marktpräsenz zuständig, während Liberty modulare Stromerzeugungssysteme für den Eigenverbrauch, intelligente Stromsteuerungen und betriebliches Fachwissen beisteuern wird. Die Zusammenarbeit soll den raschen Ausbau neuer Rechenzentrumskapazitäten unterstützen und den weltweit führenden KI-Unternehmen dabei helfen, den immer komplexer werdenden Energiebedarf zu decken.

FINANZTABELLEN

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Millionen, außer Gewinn je Aktie) Zweites Quartal Sechs Monate 2026 2025 2026 2025 Umsatz $8.972 $8.546 $17.693 $17.035 Zins- und sonstige Einnahmen 76 252 119 330 Ausgaben Kosten für Umsatz(1) 7.577 6.934 14.967 13.815 Forschung Engineering 171 180 335 352 Allgemein Administration 84 87 181 184 Wertminderungen Sonstiges(1) 69 35 110 84 Restrukturierung Sonstiges(1) 135 293 Zinsen 128 142 244 289 Ergebnis vor Steuern(1) $1.019 $1.285 $1.975 $2.348 Steuern(1) 204 237 399 471 Nettoergebnis(1) $815 $1.048 $1.576 $1.877 Anteilen anderer Gesellschafter zurechenbares Nettoergebnis(1) 29 34 38 66 SLB zurechenbares Nettoergbnis(1) $786 $1.014 $1.538 $1.811 Verwässerter Gewinn je SLB-Aktie(1) $0,52 $0,74 $1,02 $1,32 Durchschnittlich in Umlauf befindliche Aktien 1.490 1.352 1.494 1.359 Durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien unter Berücksichtigung der Verwässerung 1.506 1.366 1.511 1.373 In Ausgaben enthaltene Abschreibung(2) $712 $633 $1.397 $1.273

(1) Einzelheiten siehe Abschnitt "Sondereinflüsse". (2) Beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten sowie Investitionen in APS.

Verkürzte konsolidierte Bilanz

(in Millionen) 30. Juni 31. Dez. Aktiva 2026 2025 Umlaufvermögen Barmittel und kurzfristige Investitionen $4.071 $4.212 Forderungen 9.132 8.689 Lagerbestände 5.436 5.032 Sonstiges Umlaufvermögen 1.605 1.580 20.244 19.513 Investitionen in verbundene Unternehmen 1.691 1.783 Anlagevermögen 7.745 7.894 Goodwill 17.001 16.794 Immaterielle Vermögensgegenstände 4.876 4.988 Sonstige Vermögensgegenstände 3.975 3.896 $55.532 $54.868 Verbindlichkeiten und Aktienkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten $11.210 $11.490 Geschätzte Steuerschuld auf Einkünfte 742 894 Kurzfristige Verbindlichkeiten und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten 1.658 1.894 Ausstehende Dividende 456 443 14.066 14.721 Langfristige Verbindlichkeiten 11.140 9.742 Sonstige Verbindlichkeiten 3.072 3.114 28.278 27.577 Eigenkapital 27.254 27.291 $55.532 $54.868

Liquidität

(in Millionen) Komponenten der Liquidität 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 31. Dez.

2025 Barmittel und kurzfristige Investitionen $4.071 $3.387 $3.747 $4.212 Kurzfristige Verbindlichkeiten und kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten (1.658) (1.938) (2.807) (1.894) Langfristige Verbindlichkeiten (11.140) (9.670) (10.891) (9.742) Nettoverbindlichkeiten(1) $(8.727) $(8.221) $(9.951) $(7.424) Einzelheiten zu den Veränderungen der Liquidität: Sechs Zweites Sechs Monate Quartal Monate Am 30. Juni endende Perioden 2026 2026 2025 Netto income $1.576 $815 $1.877 Gewinn aus der Veräußerung des APS-Projekts (149) Wertminderung einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung 69 Abschreibung auf materielle und immaterielle Vermögensgegenstände(3) 1.397 712 1.273 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 179 78 168 Veränderung des Betriebskapitals (1.344) (242) (1.401) Sonstiges 38 (4) (35) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit $1.846 $1.359 $1.802 Investitionsausgaben (802) (459) (769) APS-Investitionen (226) (123) (225) Kapitalisierte Explorationsdaten (125) (61) (83) Freier Cashflow(3) 693 716 725 Aktienrückkaufprogramm (1.099) (648) (2.300) Gezahlte Dividende (866) (440) (773) Erlöse aus Mitarbeiteraktienprogrammen 211 33 113 Unternehmensakquisitionen und Investitionen, abzüglich der erworbenen liquiden Mittel und der übernommenen Verbindlichkeiten (249) (179) (47) Erlöse aus dem Verkauf des APS-Projekts 316 Steuern auf netto abgerechnete aktienbasierte Vergütungen (63) (4) (55) Sonstiges (42) (12) (30) Anstieg der Nettoverschuldung vor Berücksichtigung von Wechselkursänderungen (1.415) (534) (2,051) Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Nettoverschuldung 112 28 (495) Anstieg der Nettoverbindlichkeiten (1.303) (506) 546) Nettoverbindlichkeiten am Anfang der Periode (7.424) (8.221) (7.405) Nettoverschuldung am Ende der Periode $(8.727) $(8.727) $(9.951)

(1) Die "Nettoverschuldung" entspricht der Bruttoverschuldung abzüglich der liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass die Nettoverschuldung Anlegern und der Unternehmensleitung nützliche Informationen über den Verschuldungsgrad von SLB liefert, da sie die liquiden Mittel und Finanzanlagen berücksichtigt, die zur Tilgung von Schulden verwendet werden könnten. Die Nettoverschuldung ist eine nicht nach GAAP definierte Finanzkennzahl, die zusätzlich zur Gesamtverschuldung betrachtet werden sollte und diese weder ersetzt noch ihr übergeordnet ist. (2) Beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten sowie Investitionen in APS. (3) Der "freie Cashflow" entspricht dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionsausgaben, APS-Investitionen und aktivierter Explorationsdatenkosten. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass der freie Cashflow eine wichtige Liquiditätskennzahl für das Unternehmen darstellt und sowohl für Investoren als auch für die Unternehmensleitung als Maßstab für die Fähigkeit von SLB, Barmittel zu generieren, von Nutzen ist. Sobald die geschäftlichen Erfordernisse und Verpflichtungen erfüllt sind, können diese Barmittel zur Reinvestition in das Unternehmen für zukünftiges Wachstum oder zur Ausschüttung an die Aktionäre in Form von Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufen verwendet werden. Der freie Cashflow stellt nicht den verbleibenden Cashflow dar, der für diskretionäre Ausgaben zur Verfügung steht. Der freie Cashflow ist eine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl, die zusätzlich zum Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrachtet werden sollte und nicht als Ersatz oder als dieser übergeordnet anzusehen ist.

Sondereinflüsse

Neben den gemäß den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) ermittelten Finanzergebnissen enthält diese Gewinnmitteilung für das zweite Quartal 2026 auch Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen (gemäß der Definition in der Regulation G der SEC). Neben den unter "Liquidität" erörterten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen stellen der SLB-Nettogewinn ohne Aufwendungen und Erträge sowie daraus abgeleitete Kennzahlen (einschließlich des verwässerten Ergebnisses je Aktie ohne Aufwendungen und Erträge, des effektiven Steuersatzes ohne Aufwendungen und Erträge, des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge) Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dar. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass der Ausschluss von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Finanzkennzahlen einen nützlichen Einblick in die zugrunde liegenden Geschäftsergebnisse und operativen Trends von SLB bietet und ein Mittel darstellt, um die Geschäftstätigkeit von SLB im Zeitvergleich zu bewerten. Diese Kennzahlen werden von der Unternehmensleitung zudem als Leistungskennzahlen zur Festlegung bestimmter leistungsabhängiger Vergütungen herangezogen. Die vorstehenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu anderen, gemäß GAAP erstellten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden und stellen weder einen Ersatz noch eine Überlegenheit gegenüber diesen dar. Im Folgenden wird ein Abgleich bestimmter dieser Nicht-GAAP-Kennzahlen zu den vergleichbaren GAAP-Kennzahlen dargestellt. Ein Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbaren GAAP-Kennzahl finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen" (Frage 8).

(in Millionen, außer Ergebnis je Aktie Zweites Quartal 2026 Vor Steuern Steuern Nichtfortgef.

Anteile Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie SLB zurechenbares Nettoergebnis (GAAP-Basis) $1.019 $204 $29 $786 $0,52 Fusion und Integration(1) 69 19 3 47 0,03 SLB zurechenbares Nettoergebnis ohne Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen $1.088 $223 $32 $833 $0,55 Erstes Quartal 2026 Vor Steuern Steuern Nichtfortgef.

Anteile Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie SLB zurechenbares Nettoergebnis (GAAP-Basis) $956 $195 $9 $752 $0,50 Fusion und Integration(1) 41 8 2 31 0,02 SLB zurechenbares Nettoergebnis ohne Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen $997 $203 $11 $783 $0,52 Zweites Quartal 2025 Vor Steuern Steuern Nichtfortgef.

Anteile Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie SLB zurechenbares Nettoergebnis (GAAP-Basis) $1.285 $237 $34 $1.014 $0,74 Wertminderung einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung(2) 69 12 57 0,04 Verringerung des Personalbestandes(2) 66 3 63 0,05 Fusion Integration(1) 35 4 4 27 0,02 Gewinn aus dem Verkauf des Palliser APS-Projekts(3) (149) (4) (145) (0,11) SLB zurechenbares Nettoergebnis ohne Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen $1.306 $252 $38 $1.016 $0,74

(in Millionen, außer Ergebnis je Aktie) Sechs Monate 2026 Vor Steuuern Steuern Nichfortgef.

Anteile Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie SLB zurechenbares Nettoergebnis (GAAP-Basis) $1.975 $399 $38 $1.538 $1,02 Fusion und Integration(1) 110 27 5 78 0,05 SLB zurechenbares Nettoergebnis ohne Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen $2.085 $426 $43 $1.616 $1,07 Sechs Monate 2025 Vor Steuern Steuern Nichtfortgef.

Anteile Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie * SLB zurechenbares Nettoergebnis (GAAP-Basis) $2.348 $471 $66 $1.811 $1,32 Verringerung des Personalbestandes(2) 224 14 210 0,15 Fusion Integration(1) 84 4 8 72 0,05 Wertminderung eines auf Basis der Equity-Methode bewerteten Anteils(2) 69 12 57 0,04 Gewinn aus der Veräußerung des Palliser APS-Projekts(3) (149) (4) (145) (0,11) SLB zurechenbares Nettoergebnis ohne Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen $2.576 $497 $74 $2.005 $1,46

* Wird aufgrund der Rundung nicht addiert (1) Klassifiziert als Fusion Integration in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (2) Klassifiziert als Restrukturierung Sonstiges in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (3) Klassifiziert als Zinsen sonstige Einnahmen in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftssparten

(in Millionen) Zweites Quartal 2026 Erstes Quartal 2026 Zweites Quartal 2025 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Digital $697 $194 $640 $134 $591 $153 Reservoirleistung 1.556 232 1.594 257 1.691 314 Bohrlochbau 2.742 417 2.797 424 2.963 551 Produktionssysteme 3.771 586 3.508 497 2.932 491 Alle Sonstigen 505 142 443 113 583 155 Eliminierungen Sonstiges (299) (167) (261) (104) (214) (80) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 1.404 $1.321 1.584 Unternehmen Sonstiges (211) (228) (169) Zinsertrag(1) 23 20 30 Zinsaufwand(1) (128) (116) (139) Sondereinflüsse(2) (69) (41) (21) $8.972 $1.019 $8.721 $956 $8.546 $1.285

(in Millionen Sechs Monate endend 30. Juni 2026 30. Juni 2025 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Digital $1.337 $328 $1.177 $278 Reservoirleistung 3.150 489 3.391 596 Bohrlochbau 5.539 841 5.940 1.140 Produktionssysteme 7.279 1.083 5.773 962 Alle Sonstigen 948 255 1.145 317 Eliminierungen Sonstiges (560) (271) (391) (153) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 2.725 3.140 Unternehmen Sonstiges (439) (347) Zinsertrag(1) 43 66 Zinsaufwand(1) (244) (283) Sondereinflüsse(2) (110) (228) $17.693 $1.975 $17.035 $2.348

(in Millionen) Zweites Quartal 2026 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Abschreibung auf materielle und

immaterielle Vermögenswerte(3) Netto-

zinsaufwand

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $697 $194 $48 $242 Reservoirleistung 1.556 232 118 (1) 349 Bohrlochbau 2.742 417 161 578 Produktionssysteme 3.771 586 152 738 Alle Sonnstigen 505 142 85 227 Eliminierungen Sonstiges (299) (167) 71 (5) (101) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 1.404 Unternehmen Sonstiges (211) 77 (134) Zinsertrag(1) 23 Zinsaufwand(1) (128) Sondereinflüsse(2) (69) $8.972 $1.019 $712 $(6) $1.899

(in Millionen) Erstes Quartal 2026 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Abschreibung auf materielle und

immaterielle Vermögenswerte(3) Netto-

zinsaufwand

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $640 $134 $33 $167 Reservoirleistung 1.594 257 113 (1) 369 Bohrlochbau 2.797 424 161 (1) 584 Produktionssysteme 3.508 497 152 (1) 648 Alle Sonstigen 443 113 84 197 Eliminierungen Sonstiges (261) (104) 69 (2) (37) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 1.321 Unternehmen Sonstiges (228) 73 (155) Zinsertrag(1) 20 Zinseinnahmen(1) (116) Sondereinflüsse(2) (41) $8.721 $956 $685 $(5) $1.773

(in Millionen) Zweites Quartal 2025 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Abschreibung auf materielle und

immaterielle Vermögenswerte(3) Netto-

zinsaufwand

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $591 $153 $33 $186 Reservoirleistung 1.691 314 107 421 Bohrlochbau 2.963 551 169 720 Produktionssysteme 2.932 491 91 582 Alle Sonstigen 583 155 117 3 275 Eliminierungen Sonstiges (214) (80) 71 (1) (10) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 1.584 Unternehmen Sonstiges (169) 45 (123) Zinsertrag(1) 30 Zinsaufwand(1) (139) Sondereinflüsse(2) (21) $8.546 $1.285 $633 $2 $2.051

(in Millionen) Sechs Monate 2026 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Abschreibung auf materielle und

immaterielle Vermögenswerte(3) Netto-

zinsaufwand

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $1.337 $328 $81 $409 Reservoirleistung 3.150 489 231 (2) 718 Bohrlochbau 5.539 841 322 (1) 1.162 Produktionssysteme 7.279 1.083 304 (1) 1.386 Alle Sonstigen Other 948 255 169 424 Eliminierungen Sonstiges (560) (271) 140 (7) (138) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 2.725 Unternehmen Sonstiges (439) 150 (289) Zinsertrag(1) 43 Zinsaufwand(1) (244) Sondereinflüsse(2) (110) $17.693 $1.975 $1.397 $(11) $3.672

(in Millionen) Sechs Monate 2025 Umsatz Ergebnis

vor

Steuern Abschreibung auf materielle und

immaterielle Vermögensgegenstände(3) Netto-

zinsaufwand

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $1.177 $278 $89 $367 Reservoirleistung 3.391 596 211 (1) 806 Bohrlochbau 5.940 1.140 333 (1) 1.472 Produktionssysteme 5.773 962 181 1.143 Alle Sonnstigen 1.145 317 227 7 551 Eliminierungen Sonstiges (391) (153) 142 1 (10) Segmentbetriebsergebnis vor Steuern 3.140 Unternehmen Sonstiges (347) 90 (257) Zinsertrag(1) 66 Zinsaufwand(1) (283) Sondereinflüsse(2) (228) $17.035 $2.348 $1.273 $6 $4.072

(1) Ausgenommen sind Beträge, die bereits in den Ergebnissen der Segmente enthalten sind. (2) Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Sondereinflüsse". (3) Beinhaltet Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte, APS und Kosten für Explorationsdaten. (4) Zinserträge und Zinsaufwand auf Konzernebene werden nicht berücksichtigt. (5) Das bereinigte EBITDA entspricht dem Ergebnis vor Steuern ohne Abschreibungen, Zinserträge, Zinsaufwendungen sowie Aufwendungen und Erträge (Sondereinflüssen).

Ergänzende Informationen

Häufig gestellte Fragen

1) Wie lautet die Prognose für die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2026? Die Investitionsausgaben (bestehend aus Capex, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2026 werden weiterhin auf rund $2,5 Milliarden geschätzt. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2025 beliefen sich auf $2,4 Milliarden. 2) Wie hoch waren der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und der freie Cashflow im zweiten Quartal 2026? Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im zweiten Quartal 2026 auf $1,36 Milliarden, der freie Cashflow auf $716 Millionen. 3) Was war im zweiten Quartal 2026 in der Position "Zinsen und sonstige Erträge" enthalten? Die "Zinserträge und sonstigen Erträge" beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf $76 Millionen. Diese setzten sich aus Zinserträgen in Höhe von $29 Millionen und Erträgen aus Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert wurden, in Höhe von $47 Millionen zusammen. 4) Wie haben sich die Zinserträge und Zinsaufwendungen im zweiten Quartal 2026 entwickelt? Die Zinserträge in Höhe von $29 Millionen im zweiten Quartal 2026 stiegen gegenüber dem Vorquartal um $3 Millionen. Die Zinsaufwendungen in Höhe von $128 Millionen stiegen gegenüber dem Vorquartal um $12 Millionen. 5) Wie hoch war der effektive Steuersatz (ETR) für das zweite Quartal 2026? Der nach GAAP berechnete effektive Steuersatz (ETR) für das zweite Quartal 2026 betrug 20,0 gegenüber 20,3 im ersten Quartal 2026. Ohne Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen lag der ETR für das zweite Quartal 2026 bei 20,5 gegenüber 20,3 im ersten Quartal 2026. 6) Wie viele Stammaktien waren zum 30. Juni 2026 im Umlauf, und wie hat sich diese Zahl gegenüber dem Ende des vorangegangenen Quartals verändert? Zum 30. Juni 2026 waren 1,484 Milliarden Stammaktien im Umlauf, zum 31. März 2026 waren es 1,495 Milliarden.

(in Millionen) Anzahl in Umlauf befindlicher Aktien am 31. März 2026 1.495 An Optionsberechtigte ausgegebene Aktien, abzüglich der umgetauschten Aktien 1 Freigabe von gebundenen Aktien Aktienrückkaufprogramm (12) Anzahl in Umlauf befindlicher Aktien am 30. Juni 2026 1.484

7) Wie hoch war die gewichtete durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien im zweiten Quartal 2026 und im ersten Quartal 2026? Inwiefern stimmt diese Zahl mit der durchschnittlichen Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien (unter Berücksichtigung von Verwässerungseffekten) überein, die bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie zugrunde gelegt wurde? Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien betrug im zweiten Quartal 2026 1,490 Milliarden und im ersten Quartal 2026 1,499 Milliarden. Nachstehend wird ein Abgleich der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien zur durchschnittlichen Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien unter Berücksichtigung der Verwässerung dargestellt, die bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie zugrunde gelegt wurde.

(in Millionen) Zweites Quartal

2026 Erstes Quartal

2026 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien 1.490 1.499 Noch nicht unverfallbare Aktien mit Sperrfrist 15 15 Fiktive Ausübung von Aktienoptionen 1 1 Durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien unter Berücksichtigung der Verwässerung 1.506 1.515

8) Wie hoch war das bereinigte EBITDA von SLB im zweiten Quartal 2026, im ersten Quartal 2026, im zweiten Quartal 2025, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025? Wie hoch war die bereinigte EBITDA-Marge von SLB in diesen Zeiträumen? Das bereinigte EBITDA von SLB belief sich im zweiten Quartal 2026 auf $1,899 Milliarden, im ersten Quartal 2026 auf $1,773 Milliarden und im zweiten Quartal 2025 auf $2,051 Milliarden. Die bereinigte EBITDA-Marge von SLB betrug im zweiten Quartal 2026 21,2 %, im ersten Quartal 2026 20,3 und im zweiten Quartal 2025 24,0 und wurde wie folgt berechnet:

(in Millionen) Zweites Quartal

2026 Erstes Quartal

2026 Zweites Quartal

2025 SLB zurechenbares Nettoergebnis $786 $752 $1.014 Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Jahresergebnis 29 9 34 Steueraufwand 204 195 237 Ergebnis vor Steuern $1.019 $956 $1.285 Sondereinflüsse 69 41 21 Abschreibungen 712 685 633 Zinsaufwand 128 116 142 Zinsertrag (29) (25) (30) Bereinigtes EBITDA $1.899 $1.773 $2.051 Umsatz $8.972 $8.721 $8.546 Marge Bereinigtes EBITDA 21,2 % 20,3 24,0

Das bereinigte EBITDA von SLB belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 auf $3,672 Milliarden und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 auf $4,072 Milliarden. Die bereinigte EBITDA-Marge von SLB betrug in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 20,8 und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 23,9 %. Sie wurde wie folgt berechnet: (in Millionen) Sechs Monate

2026 Sechs Monate

2025 Veränderung SLB zurechenbares Nettoergebnis $1.538 $1.811 Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Jahresergebnis 38 66 Steueraufwand 399 471 Ergebnis vor Steuern $1.975 $2.348 Sondereinflüsse 110 228 Abschreibungen 1.397 1.273 Zinsaufwand 244 289 Zinsertrag (54) (66) Bereinigtes EBITDA $3.672 $4.072 -10 Umsatz $17.693 17.035 4 Marge Bereinigtes EBITDA 20,8 % 23,9 -315 bps

9) Aus welchen Komponenten setzten sich die Abschreibungsaufwendungen für das zweite Quartal 2026, das erste Quartal 2026, das zweite Quartal 2025, die ersten sechs Monate des Jahres 2026 und die ersten sechs Monate des Jahres 2025 zusammen Die Bestandteile der Abschreibungsaufwendungen für das zweite Quartal 2026, das erste Quartal 2026 und das zweite Quartal 2025 stellten sich wie folgt dar:

(in Millionen) Zweites Quartal

2026 Erstes Quartal

2026 Zweites Quartal

2025 Abschreibung auf Sachanlagen $473 $464 $408 Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte 111 110 82 Abschreibung auf APS-Investitionen 83 82 115 Abschreibung auf aktivierte Kosten für Explorationsdaten 45 29 28 $712 $685 $633

Die Bestandteile des Abschreibungsaufwands für die ersten sechs Monate des Jahres 2026 und die ersten sechs Monate des Jahres 2025 stellten sich wie folgt dar: (in Millionen) Sechs Monate

2026 Sechs Monate

2025 Abschreibung auf Sachanlagen $937 $805 Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte $221 $164 Abschreibung auf APS-Investitionen $165 $225 Abschreibung auf aktivierte Kosten für Explorationsdaten $74 $79 $1.397 $1.273

10) Welche Umsatzkategorien in der Geschäftssparte "Digital" bieten Lösungen für die Kunden von SLB an? In der Sparte "Digital" werden Umsätze im Wesentlichen mit vier Lösungen erzielt: Plattformen Anwendungen, Digitale Operationen, Digitale Exploration und Professionelle Dienste. Plattformen Anwendungen umfasst die Cloud-Technologien von SLB wie die Plattformen Delfi und Lumi sowie eine Reihe spezialisierter, branchenspezifischer Anwendungen wie Petrel und Techlog, die als SaaS-Abonnement oder als unbefristete Lizenzen angeboten werden. Diese Plattformen und Anwendungen automatisieren komplexe Modelle, um die Auswirkungen von Lagerstättenentwicklungsplänen zu simulieren und unterstützen bei der Planung wichtiger Vorgänge wie Bohr-, Komplettierungs- und Förderkonzepte. Darüber hinaus erschließen sie Daten und nutzen KI sowie maschinelles Lernen, um Durchlaufzeiten zu verkürzen und die Effizienz von Arbeitsabläufen zu verbessern, sodass Kunden bessere und schnellere Entscheidungen treffen können, um so die Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte und die Lagerstättenleistung zu steigern. Die Umsätze sind wiederkehrender Natur (mit Ausnahme einmaliger Lizenzverkäufe) und stützen sich auf eine solide ARR-Basis aus einer weltweiten Kundenbasis, ergänzt durch die Nutzung neuer cloudbasierter Funktionen und IoT-fähiger Lösungen durch die Kunden. Diese Kategorie weist eine erstklassige Kundenbindung und eine geringe Abwanderungsrate auf. Digitale Operationen kombiniert die einzigartigen Stärken der Ölfelddienstleistungen von SLB mit fortschrittlichen digitalen Technologien, um einen zuverlässigen, effizienten und autonomen Feldbetrieb zu ermöglichen. Durch die Integration vernetzter Lösungen mit den digitalen Service-Delivery-Centern von Performance Live profitieren Kunden von Echtzeitüberwachung, Fernentscheidungen und automatisierter Ausführung über ihre gesamten Arbeitsabläufe hinweg von der autonomen Bohrung bis hin zu automatisierten Bohrlochinterventionen -, während gleichzeitig Kosten gesenkt und die Wirtschaftlichkeit der Projekte verbessert werden. Die Umsätze werden mit demselben Kundenstamm wie in den Kerngeschäftsbereichen erzielt und sind daher wiederholbar. Zudem ist ein Teil der Umsätze wiederkehrender Natur. Um den Kerngeschäftsbereichen Bohrlochbau, Lagerstättenleistung und Produktionssysteme sowie dem Geschäftsbereich Digital Anreize zur Entwicklung und Förderung dieser Kategorie zu bieten, werden die daraus resultierenden Umsätze sowohl im jeweiligen Kerngeschäftsbereich als auch im Geschäftsbereich Digital erfasst. Dieser Effekt wird bei der Konsolidierung eliminiert. Digitale Exploration steht für das Geschäftsfeld "Explorationsdaten" von SLB. Die Explorationsdatenbibliothek ist eine einzigartige Sammlung von seismischen Vermessungsdaten und anderen Untergrunddaten, auf die sich Kunden stützen, um fundiertere Entscheidungen bei der Exploration und Erschließung zu treffen. Diese lizenzierten Datensätze unterstützen zudem die Planung und Überwachung von CO2-Speichern. Die Bibliothek deckt weltweit wichtige Explorations- und Förderbecken ab, und die Datensätze werden regelmäßig aktualisiert und neu verarbeitet, um die Vorteile der neuesten Bildverarbeitungsalgorithmen und KI-Technologien zu nutzen, die durch hochleistungsfähiges Cloud-Computing ermöglicht werden. Die Einnahmen stammen aus dem Verkauf einmaliger, nicht übertragbarer Lizenzen und sind daher nicht wiederkehrender Natur. Professionelle Dienste umfasst Beratungs- und sonstige Dienstleistungen, die zur Unterstützung der digitalen Transformation der Kunden erforderlich sind. Zu diesen Dienstleistungen gehören die Unterstützung beim Übergang von lokalen zu cloudbasierten digitalen Lösungen, Datenbereinigung und -migration, Workflow-Automatisierung einschließlich der Bereitstellung von Workflow-Lösungen, die innerhalb des globalen Netzwerks der "Innovation Factori"-Arbeitsbereiche von SLB entwickelt wurden sowie Schulungen zur weiteren Förderung der digitalen Transformation der Kunden. Die Umsätze in dieser Kategorie sind größtenteils projektbezogen, und wiederkehrende Aufträge von denselben Kunden sind üblich. Diese Dienstleistungen eröffnen Möglichkeiten, auch andere digitale Umsatzströme zu erschließen. 11) Wie hoch waren die Umsätze in den einzelnen Kategorien der Digital-Sparte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025? Wie hoch sind das Betriebsergebnis vor Steuern und das bereinigte EBITDA der Digital-Sparte für diese Zeiträume? Die digitalen Umsätze, das Betriebsergebnis vor Steuern und das bereinigte EBITDA für die ersten sechs Monate des Jahres 2026 und die ersten sechs Monate des Jahres 2025 stellen sich wie folgt dar:

Sechs Monate Ended Veränderung 30. Juni

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz Platformen Anwendungen $499 $502 -1 % Digitale Operationen 291 171 70 % Digitale Exploration 227 173 32 % Professionelle Dienste 320 331 -4 % $1.337 $1.177 14 % Betriebsergebnis vor Steuern $328 $278 18 % Marge Betriebsergebnis vor Steuern 24,5 % 23,6 93 bps Bereinigtes EBITDA $409 $367 12 % Marge Bereinigtes EBITDA 30,6 % 31,1 -56 bps

12) Wie lautet in der Geschäftssparte "Digital" die Definition von ARR und wie hoch war der ARR zum 30. Juni 2026, zum 31. März 2026 und zum 30. Juni 2025? ARR steht für den Jahreswert der wiederkehrenden Abonnement- und Wartungsumsätze aus dem Bereich Plattformen Anwendungen sowie für den wiederkehrenden Anteil des Bereichs Digitale Operationen und liefert damit einen Anhaltspunkt für die vorhersehbaren Umsätze in den nächsten 12 Monaten. Diese Kennzahl wird auf Basis der Umsätze der letzten zwölf Monate berechnet und schließt einmalige Lizenzverkäufe sowie variable Nutzungsgebühren aus. Der ARR belief sich zum 30. Juni 2026 auf $1,04 Milliarden, verglichen mit $1,02 Milliarden zum 31. März 2026 und $904 Millionen zum 30. Juni 2025, was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 1 gegenüber dem Vorquartal entspricht. 13) Was ist der Geschäftsbereich "Lösungen für Rechenzentren" und in welchem Bereich wird er ausgewiesen? Der Geschäftsbereich "Lösungen für Rechenzentren" entwickelt und fertigt kritische Infrastrukturkomponenten wie beispielsweise modulare Rechenzentrumsgehäuse, Kühlsysteme und sonstige Hardware für Hyperscaler und Unternehmen. Durch den Einsatz einer skalierbaren, standardisierten Produktion mit kurzen Lieferzeiten sowie einer strengen Qualitätssicherung bietet SLB konfigurierbare Lösungen, die Kosteneffizienz, Zuverlässigkeit und individuelle Anpassbarkeit in Einklang bringen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Die durch KI getriebene Nachfrage nach Daten sorgt für ein rasantes Wachstum, und dieser Geschäftsbereich wird in Zukunft einen wesentlichen und bedeutenden Beitrag zum Portfolio von SLB leisten. Dieser Geschäftsbereich wird in der Kategorie "Sonstiges" ausgewiesen. 14) Wie hoch war der Umsatz im Geschäftsbereich "Lösungen für Rechenzentren" im zweiten Quartal 2026, im ersten Quartal 2026, im zweiten Quartal 2025, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025? Der Umsatz im Bereich "Lösungen für Rechenzentren" belief sich im zweiten Quartal 2026 auf $186 Millionen, im ersten Quartal 2026 auf $141 Millionen und im zweiten Quartal 2025 auf $104 Millionen, was einem Anstieg von 33 gegenüber dem Vorquartal und von 80 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz im Bereich "Lösungen für Rechenzentren" belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 auf $327 Millionen und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 auf $201 Millionen, was einem Anstieg von 63 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. 15) Aus welchen Geschäftssparten besteht das Kerngeschäft von SLB und wie hoch waren deren Umsatz und Betriebsergebnis vor Steuern im zweiten Quartal 2026, im ersten Quartal 2026 und im zweiten Quartal 2025? Das Kerngeschäft von SLB umfasst die Geschäftsbereiche Reservoirleistung, Bohrlochbau und Produktionssysteme. Der Umsatz und das Betriebsergebnis vor Steuern des Kerngeschäfts von SLB für das zweite Quartal 2026, das erste Quartal 2026 und das zweite Quartal 2025 werden wie folgt berechnet:

(in Millionen) Drei Monate endend Veränderung 30. Juni

2026 31. März

2026 30. Juni

2025 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz Reservoirleistung $1.556 $1.594 $1.691 Bohrlochbau 2.742 2.797 2.963 Produktionssysteme 3.771 3.508 2.932 $8.069 $7.899 $7.586 2 % 6 Betriebsergebnis vor Steuern Reservoirleistung $232 $257 $314 Bohrlochbau 417 424 551 Produktionssysteme 586 497 491 $1.235 $1.177 $1.357 5 % -9 Marge Betriebsergebnis vor Steuern Reservoirleistung 14,9 % 16,1 18,6 Bohrlochbau 15,2 % 15,2 18,6 Produktionssysteme 15,5 % 14,2 16,7 15,3 % 14,9 17,9 40 bps -258 bps Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 spiegeln die Geschäftstätigkeit von ChampionX wider, das einen Umsatz von $865 Millionen zum Geschäftsbereich Produktionssysteme beitrug. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Akquisition sank der Umsatz im Kerngeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 %.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiger Technologiekonzern, der seit 100 Jahren die Innovation im Energiesektor vorantreibt. Er ist in mehr als 100 Ländern präsent und die Mitarbeiter kommen aus fast doppelt so vielen Ländern. Die Mission des Unternehmens sind die Innovation von Öl und Gas, Digitalisierung in großem Umfang, Dekarbonisierung der Industrie sowie die Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die den Energiewandel fördern. Mehr Informationen finden Sie unter: slb.com.

Informationen zur Konferenzschaltung

SLB wird am Freitag, dem 24. Juli 2026, eine Telefonkonferenz abhalten, um die Pressemitteilung zum Geschäftsergebnis und den Geschäftsausblick zu erörtern. Die Konferenz beginnt um 9:30 Uhr US-Ostküstenzeit. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, die öffentlich zugänglich ist, wenden Sie sich bitte etwa 10 Minuten vor dem geplanten Beginn der Konferenz an den Konferenzbetreiber unter der Nummer +1 (800) 715-9871 innerhalb Nordamerikas bzw. unter +1 (646) 307-1963 außerhalb Nordamerikas und geben Sie den Zugangscode 3440360 an. Nach Abschluss der Telefonkonferenz steht bis zum 31. Juli 2026 eine Audioaufzeichnung zur Verfügung, die Sie unter der Nummer +1 (800) 770-2030 innerhalb Nordamerikas bzw. unter +1 (609) 800-9909 außerhalb Nordamerikas und unter Angabe des Zugangscodes 3440360 abrufen können. Die Telefonkonferenz wird gleichzeitig als Webcast übertragen unter https://events.q4inc.com/attendee/157027565 nur zum Zuhören. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ebenfalls bis zum 31. Juli 2026 auf derselben Website verfügbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2026 sowie andere von uns abgegebene Erklärungen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, wozu alle Aussagen gehören, die keine historischen Tatsachen darstellen. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "könnte", "kann", "glauben", "vorhersagen", "planen", "potenziell", "prognostiziert", "Prognosen", "Vorläufer", "Vorhersage", "Ausblick", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "voraussehen", "Ambition", "Ziel", "vorgesehen", "geplant", "denken", "sollte", "könnte", "würde", "wird", "sehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße mit Unsicherheiten behaftet sind, wie beispielsweise Aussagen zu unseren Finanz- und Leistungszielen sowie andere Prognosen oder Erwartungen, die sich auf unsere Geschäftsaussichten beziehen oder von diesen abhängen; das Wachstum von SLB insgesamt und für jeden seiner Geschäftssparten (sowie für bestimmte Geschäftsfelder, geografische Regionen oder Technologien innerhalb jedes Geschäftsbereichs); die Vorteile der Übernahme von ChampionX, einschließlich der Fähigkeit von SLB, das ChampionX-Geschäft erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Synergien sowie die Wertschöpfung aus der Übernahme zu erzielen; die Nachfrage nach Öl und Erdgas sowie das Produktionswachstum; die Öl- und Erdgaspreise; Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Energiewende und des globalen Klimawandels; Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien; Investitionsausgaben von SLB und der Öl- und Gasindustrie; unsere Geschäftsstrategien, einschließlich der Digitalisierungsstrategie und der "Fit-for-Basin"-Strategie, sowie die Strategien unserer Kunden; unsere Pläne zur Kapitalallokation, einschließlich Dividendenpläne und Aktienrückkaufprogramme; unsere APS-Projekte, Joint Ventures und sonstigen Allianzen; die Auswirkungen der anhaltenden oder eskalierenden Konflikte auf die globale Energieversorgung; den Zugang zu Rohstoffen; die künftigen globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen; die künftige Liquidität, einschließlich des freien Cashflows sowie die künftigen Geschäftsergebnisse, wie beispielsweise die Margenhöhe. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, darunter unter anderem sich ändernde globale wirtschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen; Veränderungen bei den Explorations- und Förderausgaben unserer Kunden sowie Veränderungen im Umfang der Exploration und Erschließung von Öl- und Erdgasvorkommen; die Geschäftsergebnisse und die Finanzlage unserer Kunden und Lieferanten; die Unfähigkeit, unsere Finanz- und Leistungsziele sowie andere Prognosen und Erwartungen zu erreichen; die Unfähigkeit, unsere Ziele zur Netto-Null-Kohlenstoffemission oder unsere Zwischenziele zur Emissionsreduzierung zu erreichen; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Rahmenbedingungen in Schlüsselregionen der Welt; Wechselkursrisiken; Inflation; Änderungen der Geldpolitik durch Regierungen; Zölle; Preisdruck; Wetter- und saisonale Faktoren; ungünstige Auswirkungen von Gesundheitspandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; betriebliche Anpassungen, Verzögerungen oder Stornierungen; Herausforderungen in unserer Lieferkette; Produktionsrückgänge; das Ausmaß künftiger Aufwendungen; die Unfähigkeit, Effizienzsteigerungen und andere beabsichtigte Vorteile aus unseren Geschäftsstrategien und -initiativen, wie beispielsweise im Bereich Digitalisierung oder neue Energien, sowie aus unseren Kostensenkungsstrategien zu realisieren; Änderungen staatlicher Vorschriften und regulatorischer Anforderungen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Offshore-Öl- und -Gasförderung, radioaktiven Quellen, Sprengstoffen, Chemikalien und klimabezogenen Initiativen; die Unfähigkeit der Technologie, neuen Herausforderungen bei der Exploration gerecht zu werden; die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Energiequellen oder Produktersatzstoffe sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in dieser Pressemitteilung und unseren jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht oder dieser vorgelegt wurden, ausführlich beschrieben sind.

Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich unsere zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere ökologischen, sozialen und anderen Nachhaltigkeitspläne und -ziele sind kein Hinweis darauf, dass diese Aussagen notwendigerweise wesentlich für Investoren sind oder in unseren Unterlagen bei der SEC offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete umwelt-, sozial- und nachhaltigkeitsbezogene Aussagen auf Standards zur Messung von Fortschritten beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich ständig weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die sich in Zukunft ändern können. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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