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Die XRP Prognose hat sich am 26. Juli 2026 gedreht, denn der Kurs hat die Marke von 1,08 Dollar zurückerobert und notiert wieder bei rund 1,10 Dollar. Damit sind drei Verlusttage in Folge vorerst gestoppt. Auffällig bleibt das Handelsvolumen, das gegenüber dem Vortag um mehr als vierzig Prozent eingebrochen ist. Gleichzeitig wiederholte ein bekannter Analyst am 24. Juli sein Kursziel von 15 Dollar. Dazwischen liegen mehr als 1.200 Prozent. Welche Seite behält recht?

XRP Prognose zwischen 1,10 Dollar Widerstand und einem 15 Dollar Szenario

XRP notiert laut CoinGecko bei rund 1,10 Dollar, ein Plus von 0,7 Prozent in 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 68,77 Milliarden Dollar auf rund 63 Milliarden Token. Das Handelsvolumen fiel auf 564 Millionen Dollar und damit 43,1 Prozent unter den Vortag. Damit bleibt XRP die Nummer sechs am Markt, trotz eines Kursverfalls von rund 41 Prozent seit Jahresbeginn. Genau dieser Rückgang macht die aktuelle XRP Prognose schwer lesbar.

In 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1,08 und 1,11 Dollar. Die am 25. Juli gebrochene Unterstützung bei 1,081 Dollar ist zurückerobert, was den kurzfristigen Druck mindert. Entscheidend bleibt ein Tagesschluss über 1,10 Dollar, denn erst darüber öffnet sich der Weg Richtung 1,12 Dollar. Fällt der Kurs unter 1,08 Dollar, rückt die Zone um 1,06 Dollar zurück in den Blick.

Dagegen steht ein deutlich größeres Szenario. Der Analyst Marks verglich laut 24/7 Wall St. den heutigen Aufbau mit dem Ausbruch von 2017, der rund 2.872 Prozent brachte, und leitet daraus 15 Dollar ab. Bei diesem Kurs läge die Marktkapitalisierung bei etwa 937 Milliarden Dollar, also fast drei Viertel der heutigen Bitcoin Bewertung. Selbst der Weg zum Rekord bei 3,84 Dollar hängt daran, ob der CLARITY Act sechzig Stimmen im Senat findet.

Warum die XRP Prognose Milliarden braucht und Pepeto nur Millionen

Damit XRP 15 Dollar erreicht, müssten rund 937 Milliarden Dollar in einen einzigen Token fließen. Dieselbe prozentuale Bewegung braucht bei einem Vorverkauf mit zweistelligem Millionenvolumen nur einen Bruchteil davon, und genau dort steht Pepeto. Das ist keine Meinung, sondern schlichte Arithmetik.

Pepeto ist eine Meme-Token-Börse, aufgebaut von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins, und liefert drei fertige Produkte, während der Rest des Sektors noch Ankündigungen verschickt. Im Vordergrund steht der Risiko-Prüfer für Token, weil er das Vertrauensproblem löst, das Einsteiger am häufigsten vom Handel abhält. Dazu kommen PepetoSwap als gebührenfreie Handelsbörse und eine Cross-Chain-Bridge, alle drei in einer Plattform, die auf Tempo und Kostenersparnis ausgelegt ist. Auf der Website von Pepeto lässt sich jedes Werkzeug einzeln prüfen.

Das Kapital ist bereits da. Bislang sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf geflossen, und Halter bekommen echte Werkzeuge vom ersten Tag an, während der durchschnittliche Meme-Start noch beim Logo steht. In einem Markt, in dem Angst jede Entscheidung bestimmt und Altcoins Wert verlieren, löst eine funktionierende Börse das Kostenproblem und eine Bridge das Zugangsproblem. Diese Kombination zieht gerade jene Wallets an, die sonst auf Ausbrüche warten. Wer erst nach dem Listing einsteigt, kauft dieselben Werkzeuge zu einem anderen Preis.

SolidProof hat die vollständige Vertragsprüfung abgeschlossen und liefert damit jene unabhängige Bestätigung, die viele Wettbewerber im Vorverkauf gar nicht erst anstreben. Die Menge von 420 Billionen Token entspricht der Struktur des ursprünglichen Pepe-Coins, und ein Einstieg bei 0,000000188 Dollar mitten in der Angst ist genau die Ausgangslage, aus der frühe Wallets in vergangenen Zyklen die größten Auszahlungen holten. Dieses Fenster schließt sich mit dem erwarteten Binance Listing.

Fazit

Die XRP Prognose braucht Milliarden an frischem Kapital, bevor sich der Kurs überhaupt bewegt. Der vergangene Zyklus machte jene Anleger reich, die sich als Erste bewegten, und Pepeto mit dem Mitgründer des originalen Pepe-Coins und einem erwarteten Binance Listing kann dieser Moment sein. Verpasste Einstiege haben schon viele Depots geprägt. Diesmal stehen eine funktionierende Börse und eine unabhängige Prüfung hinter einem Preis, der mit dem Listing verschwindet. Der Abstand zwischen beiden Einstiegen ist am Ende genau der Unterschied. Wer heute kauft, hält das, was danach niemand mehr bekommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Ende Juli 2026?

Verhalten, solange der Kurs unter 1,10 Dollar bleibt. XRP notiert bei rund 1,10 Dollar, und erst ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg zu 1,12 Dollar. Unter 1,08 Dollar droht ein Rücklauf Richtung 1,06 Dollar.

Warum taucht Pepeto neben der XRP Prognose auf?

Pepeto verbindet einen Mitgründer des originalen Pepe-Coins mit drei fertigen Werkzeugen, einer Prüfung durch SolidProof und einem erwarteten Binance Listing. Alle Berichte liegen offen unter pepetocoin.com, erreichbar über pepetocoin.com.