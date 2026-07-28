Die Welt braucht mehr Nahrung - und damit mehr Kali. In Gabun nimmt ein gewaltiges Projekt Form an, das für die globale Düngemittelversorgung wichtig werden könnte.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 28.07.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während Anleger seit Jahren vor allem auf Lithium, Kupfer oder Seltene Erden blicken, gewinnt im Hintergrund ein Rohstoff an strategischer Bedeutung: Kaliumchlorid (Potash). Als einer der drei zentralen Pflanzennährstoffe ist Kalium für Produktivität, Qualität und Widerstandskraft vieler Nutzpflanzen unverzichtbar.

Rund 95% der weltweiten Kalinutzung entfallen auf Düngemittel. Gemeinsam mit Stickstoff und Phosphor bildet Kalium die Grundlage für hohe und stabile Ernteerträge. Eine weiter wachsende Weltbevölkerung und sinkende Ackerfläche je Einwohner erhöhen den Druck, bestehende Flächen effizienter zu bewirtschaften. Genau hier bleibt Kali ein strukturell wichtiger Rohstoff für die Ernährungssicherheit.

Der Kalimarkt ist zugleich stark konzentriert. Kanada, Russland und Belarus zählen zu den führenden Förderländern. Sanktionen, Handelsbeschränkungen oder logistische Störungen können deshalb internationale Lieferketten und Preise spürbar beeinflussen. Für Abnehmer gewinnt die Diversifizierung der Bezugsquellen entsprechend an Bedeutung.

Geopolitische Spannungen und Risiken für internationale Handelsrouten können zusätzlich die Energie- und Transportkosten der Düngemittelindustrie erhöhen. Neue Lieferoptionen außerhalb der traditionellen Förderregionen werden damit strategisch interessanter. Genau an diesem Punkt setzt die Entwicklungsstory von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) an.

Banio verbindet Größe mit wachsendem Projekt-Reifegrad!

Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) entwickelt mit dem Banio-Projekt in Gabun ein nach NI 43-101 berichtetes Kaliprojekt von außergewöhnlicher Dimension. Gemessen an der veröffentlichten Mineralressource zählt Banio zu den besonders großen unerschlossenen Kali-Entwicklungsprojekten.

Quelle: Millennial Potash

Die aktuelle NI-43-101-konforme Mineralressourcenschätzung umfasst 648,2 Millionen Tonnen gemessene Mineralressourcen mit 15,72% KCl, 1,80Milliarden Tonnen angezeigte Mineralressourcen mit 15,57% KCl sowie 3,56Milliarden Tonnen vermutete Mineralressourcen mit 15,61% KCl. Insgesamt ergibt dies rund 6,01 Mrd. Tonnen berichtete Mineralressourcen.

Die bisherigen Bohrungen und das geologische Modell deuten auf eine ausgeprägte Fortsetzung der kaliführenden Horizonte im untersuchten Bereich hin. Das laufende Phase 3-Bohrprogramm mit vier Bohrlöchern und rund 4.000 Meter testet mögliche Erweiterungen südlich und westlich der derzeit abgegrenzten Mineralisierung. Sollten die Bohrungen die erwartete Fortsetzung bestätigen, könnte sich weiteres Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressource ergeben. Umfang und Einstufung lassen sich jedoch erst nach Abschluss der Bohrungen, Analysen und Modellierung bestimmen.

Parallel arbeitet ERCOSPLAN an der endgültigen Machbarkeitsstudie, der Definitive Feasibility Study (DFS). Auch die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) läuft. Nach Unternehmensplanung sollen beide Arbeiten bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Die U.S. International Development Finance Corporation (DFC) unterstützt die Machbarkeitsarbeiten mit bis zu 3 Mio. USD. Diese Unterstützung ist ein positives institutionelles Signal, stellt jedoch keine Zusage zur Finanzierung des späteren Minenbaus oder Produktionsstarts dar.

Seit April 2026 hält Millennial Potash (WKN: A3DXEK) 80% an der Projektgesellschaft Equatorial Potash. Nach Abschluss und Einreichung der DFS sowie weiteren vertraglich vorgesehenen Bar- und Aktienzahlungen besteht ein direkter Pfad zur Übernahme der verbleibenden 20%. Damit entwickelt sich Banio Schritt für Schritt von der Exploration zu einem technisch und genehmigungsseitig weiter konkretisierten Entwicklungsprojekt.

Eigene Darstellung

Die wirtschaftlichen Eckdaten der PEA von 2024 sind attraktiv. Die Studie basiert auf der damaligen Mineralressourcenschätzung von 657 Mio. Tonnen angezeigten und 1,159 Mrd. Tonnen vermuteten Mineralressourcen - nicht auf der deutlich größeren Ressourcenschätzung von 2025. Die PEA berücksichtigt aber auch vermutete Mineralressourcen, die geologisch zu unsicher sind, um als Mineralreserven eingestuft zu werden.

Die Atlantiklage eröffnet strategische Logistikoptionen

Bei großvolumigen Kaliprojekten sind nicht nur Ressourcengröße und Gehalt entscheidend. Energie, Prozessführung, Hafenanbindung und Transportkosten beeinflussen maßgeblich, ob ein Projekt später wettbewerbsfähig betrieben werden kann. Banio besitzt hier eine interessante Ausgangslage, deren konkreter wirtschaftlicher Wert nun in der DFS untersucht wird.

Das Kerngebiet liegt im Süden Gabuns rund 50 Kilometer südlich von Mayumba. Die 2026 erteilte Haute-Banio-Lizenz erweitert die Projektfläche auf nahezu 1.500 km² und umfasst teilweise Küstenbereiche, eine bestehende Küstenstraße sowie potenzielle Infrastrukturkorridore bis zum Atlantik. Im Rahmen der DFS werden unter anderem Hafen-, Energie- und Transportoptionen geprüft.

Sollten die erforderliche Infrastruktur genehmigt, finanziert und errichtet werden, könnte Banio seine Lage am Atlantik für den Zugang zu internationalen Absatzmärkten nutzen. Brasilien zählt zu den weltweit größten Kali-Importmärkten, zugleich liegen Westafrika, Europa und die Ostküste Nordamerikas über den Seeweg grundsätzlich gut erreichbar.

Quelle: Millennial Potash

Diese potenzielle Logistikoption gewinnt vor dem Hintergrund stärkerer Bemühungen um robuste Lieferketten zusätzlich an Bedeutung. Ein künftiger Produzent mit verlässlicher Hafen- und Energieanbindung könnte gegenüber weit im Landesinneren gelegenen Projekten Vorteile besitzen. Voraussetzung bleiben jedoch belastbare DFS-Ergebnisse sowie die erfolgreiche Genehmigung, Finanzierung und Umsetzung der geplanten Infrastruktur.

Infrastrukturpläne und staatliche Unterstützung stärken die Projektperspektive

Gabun verfügt als langjähriger Rohstoffexporteur über Erfahrung mit Bergbau- und Infrastrukturprojekten. Für Banio untersucht das Unternehmen gemeinsam mit Fachplanern verschiedene Optionen für Straßen, Hafen, Energieversorgung und Prozessinfrastruktur. Die vorhandenen Camp- und Logistikeinrichtungen sowie der rehabilitierte Zugang zu den laufenden Bohrarbeiten bilden eine operative Basis.

Ein weiteres positives Signal war der Besuch des gabunischen Bergbauministers und weiterer Regierungsvertreter am 5. und 6. Juli 2026.

Quelle Millennial Potash

In der Unternehmensmeldung vom 8. Juli bekräftigte die Regierung ihre Unterstützung für die weitere Entwicklung von Banio und für Infrastrukturinitiativen in der Region. Diese Erklärung stärkt den politischen Dialog und die Projektperspektive.

Positiv sind außerdem die Einbindung lokaler Arbeitskräfte und der direkte Austausch mit regionalen Entscheidungsträgern. Für die weitere Entwicklung werden eine belastbare ESIA, transparente Stakeholder-Prozesse und die praktische Umsetzung der angekündigten Infrastrukturmaßnahmen entscheidend bleiben.

Mit jedem Projektschritt wächst die Sichtbarkeit

Bei Rohstoffentwicklern kann ein erheblicher Teil der Wertschöpfung bereits während der technischen und genehmigungsseitigen Weiterentwicklung entstehen. Fortschritte bei Ressourcen, Studien, Genehmigungen, Infrastruktur und Finanzierung können den vom Kapitalmarkt angesetzten Projektrisikoabschlag verringern. Eine positive Reaktion des Aktienkurses ist jederzeit möglich, jedoch nicht garantiert.

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) befindet sich genau in dieser wichtigen Phase. Die Größe der berichteten Mineralressource, der 80-prozentige Projektanteil, die laufende DFS und ESIA sowie das Phase 3-Bohrprogramm könnten Banio für strategische Industriepartner und Projektfinanzierer zunehmend interessant und relevant machen. Weitere Bohrergebnisse, eine mögliche aktualisierte Ressourcenschätzung und die DFS sind zentrale Meilensteine für die künftige technische und wirtschaftliche Bewertung.

Fazit: Großes Potenzial - klarer Projektpfad

Kali bleibt ein strukturell wichtiger Düngemittelrohstoff. Bevölkerungsentwicklung, der Bedarf an hohen landwirtschaftlichen Erträgen und der Wunsch nach diversifizierten Lieferketten sprechen langfristig für die strategische Bedeutung neuer, wettbewerbsfähiger Bezugsquellen. Gleichzeitig erfordern große Neuprojekte erhebliche Investitionen, Genehmigungen, Infrastruktur und lange Entwicklungszeiten.

Mit Banio verfügt Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) über ein seltenes Bündel positiver Projektmerkmale: rund 6,01 Mrd. Tonnen berichtete Mineralressourcen, attraktive veröffentlichte KCl-Gehalte, einen 80-prozentigen Projektanteil mit vertraglichem Pfad zu 100%, eine strategische Lage nahe dem Atlantik, laufende DFS- und ESIA-Arbeiten, DFC-Unterstützung für die Machbarkeitsarbeiten sowie die erklärte Unterstützung der gabunischen Regierung.

Das Projekt ist längst mehr als eine frühe Explorationsidee. Die kommenden Studien-, Bohr- und Genehmigungsmeilensteine können den Reifegrad weiter deutlich erhöhen - und damit die strategische Sichtbarkeit von Millennial Potash weiter stärken.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen / Methodik: Millennial Potash Corp., Pressemitteilungen vom 23.04.2024 (PEA), 29.12.2025 (aktualisierte NI-43-101-Mineralressourcenschätzung), 13.01.2026 (Beginn der DFS mit ERCOSPLAN und DFC-Unterstützung), 24.02.2026 (Haute-Banio-Explorationslizenz), 15.04.2026 (Projektanteil auf 80% erhöht), 12.05.2026 (Beginn des Phase-3-Bohrprogramms) und 08.07.2026 (Besuch des gabunischen Bergbauministers); Projektseite Banio und Unternehmensdarstellung, abgerufen am 23.07.2026; Natural Resources Canada und USGS zu Verwendung und Marktstruktur von Kali; Vereinte Nationen, World Population Prospects 2024. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, Kursziele oder formalen Kauf-, Verkaufs- oder Halteeinstufungen erstellt.

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Art des Inhalts: Bezahlte Marketingmitteilung / werblicher Promotiontext; keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Aktualisierung erfolgt nur, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Technische Angaben / NI 43-101: Die wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden ausschließlich aus den genannten Unternehmensmeldungen und dem veröffentlichten NI-43-101-Bericht übernommen. Die zugrunde liegenden Veröffentlichungen nennen Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo. (Ontario), sowie für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung zusätzlich Dr. Sebastiaan van der Klauw, EurGeol., als Qualified Persons. Diese Veröffentlichung enthält keine neue Mineralressourcen- oder Reservenschätzung und keine eigenständige technische Interpretation. SRC ist keine Qualified Person und hat die technischen Angaben nicht unabhängig verifiziert. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; vermutete Mineralressourcen weisen ein höheres geologisches Unsicherheitsniveau auf. Die PEA ist vorläufig, berücksichtigt vermutete Mineralressourcen und garantiert weder Finanzierung, Bau noch Produktion.

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Wesentliche Chancen: strategisch wichtiger Düngemittelrohstoff; mögliche Diversifizierung globaler Lieferketten; sehr große berichtete Mineralressource; 80-prozentiger Projektanteil mit vertraglichem Pfad zu 100%; Lage nahe dem Atlantik; potenzielle Hafen- und Logistikoptionen; laufende DFS und ESIA; DFC-Unterstützung für Machbarkeitsarbeiten; mögliches Ressourcenwachstum durch Phase-3-Bohrungen; erklärte Unterstützung der gabunischen Regierung.

Wesentliche Risiken: keine Mineralreserven, keine abgeschlossene DFS, keine endgültige Projektfinanzierung und keine Bauentscheidung; Rohstoffpreis-, Währungs-, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialrisiken; technische Risiken des Lösungsbergbaus; mögliche CAPEX- und OPEX-Abweichungen; Hafen-, Energie-, Infrastruktur- und Transportrisiken; Länder- und Standortrisiken Gabun; Projektverzögerungen, eingeschränkte Liquidität der Aktie und Totalverlustrisiko.

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