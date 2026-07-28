© Foto: KI-generiert mit DALL-EMorgan Stanley sieht vor den Quartalszahlen noch kräftiges Potenzial. Diese drei Aktien könnten überraschen bei der Vorlage der Quartalszahlen überraschen - bei Alibaba, Grab und Cadence. Die Experten raten zum Kauf.Morgan Stanley sieht bei mehreren Aktien vor den nächsten Quartalszahlen noch deutliches Aufwärtspotenzial. Die Experten der US-Bank haben eine Auswahl von drei Titeln veröffentlicht, die sie mit "Übergewichten" bewertet: Alibaba, Grab und Cadence Design Systems. Besonders zuversichtlich bleibt Analyst Gary Yu für Alibaba. Der chinesische Onlinehändler zählt vor den Zahlen Ende August weiter zu seinen Favoriten. "Wir erwarten, dass Alibaba mit der größten Cloud-Infrastruktur in …
Enthaltene Werte: US1273871087,US01609W1027,KYG4124C1096Den vollständigen Artikel lesen
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