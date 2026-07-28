DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Juli 2026

=== *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q (09:15 PK; 08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis und Strategie-Update 2Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 2Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 85 zuvor: 84 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 2Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 92,0 zuvor: 91,2 *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H *** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Ergebnis 1H 22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung ===

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July 28, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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