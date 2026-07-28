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Peter Zils bleibt CEO der ecotel communication ag: Aufsichtsrat bestellt Unternehmensgründer für weitere drei Jahre



28.07.2026 / 08:00 CET/CEST

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Düsseldorf, 28. Juli 2026

Der Aufsichtsrat der ecotel communication ag hat Herrn Peter Zils mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 28. August 2026 für weitere drei Jahre zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt.



Peter Zils gründete das Unternehmen im Januar 1998 und war über viele Jahre hinweg als Vorstandsvorsitzender tätig. Im April 2023 wechselte er in den Aufsichtsrat und wurde von diesem nach dem kurzfristigen Ausscheiden des vormaligen Vorstandsvorsitzenden im Februar 2026 in den Vorstand entsandt. Seitdem führt er das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender an. Mit der erneuten Bestellung schafft der Aufsichtsrat nunmehr die notwendige Kontinuität für die weitere Transformation und strategische Entwicklung von ecotel.



"Peter Zils kennt ecotel wie kein anderer und verfügt über ein tiefes Verständnis für das Unternehmen, seine Strukturen, seine Partner und Kunden sowie die Märkte. Seine langjährige unternehmerische Erfahrung ist für die anstehenden Aufgaben von großem Wert. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass er die Transformation mit klarer Perspektive vorantreiben und ecotel nachhaltig weiterentwickeln wird", erklärt Uwe Nickl, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ecotel communication ag.



Seit der Rückkehr von Peter Zils in den Vorstand wurden interne Strukturen neu ausgerichtet, zentrale Prozessoptimierungen angestoßen sowie strategische und operative Transformationsvorhaben gebündelt. In den kommenden Monaten werden Prozesse und Systeme weiter automatisiert, vereinheitlicht und optimiert. Im Mittelpunkt steht dabei eine konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden und Wholesale-Partnern.



Dazu wird ecotel den Vertrieb stärken, Vertriebspartner enger einbinden und das Produktportfolio insbesondere in den Bereichen Cloud, Fiber und Managed Services weiterentwickeln. Die Nutzung künstlicher Intelligenz spielt hierbei eine herausragende Rolle, sowohl für die Entwicklung neuer Produktlösungen als auch für die Optimierung der internen Organisation und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Kunden und Vertriebspartnern.



"Unser Anspruch ist es, ecotel aus Sicht unserer Kunden und Partner weiterzuentwickeln: einfacher, schneller und innovativer. Gemeinsam mit dem gesamten Team wollen wir damit die Grundlage für profitables Wachstum und eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft schaffen", sagt Peter Zils, Vorstandsvorsitzender der ecotel communication ag.





Über die ecotel communication ag

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 200 Mitarbeiter.



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