NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Alles in allem habe der Autobauer ein starkes zweites Quartal hinter sich, das die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen habe, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:39 / BST

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