Heute richten wir unseren Blick auf ein Marktsegment, das seit Jahren eine der stärksten Bewertungsanomalien in Europa aufweist: die deutsche dritte Reihe. Während der DAX 2026 neue Rekordmarken markierte und die MDAX-Konzerne von institutioneller Nachfrage getragen wurden, hat der SDAX-Tech-Sektor eine der brutalsten Konsolidierungsphasen der jüngeren Börsengeschichte hinter sich. Zahlreiche IT-Dienstleister, Softwareanbieter und Cloud-Spezialisten notieren 40 bis 70 % unter ihren Rekordhochs von 2021 und wurden zusätzlich von der globalen Neubewertung des Software-Sektors erfasst, die Anfang Februar 2026 zu einem Rückgang des S&P North American Expanded Technology Software Index um über 20 % führte.



Die Ursachen dieser Underperformance sind gut dokumentiert: Erstens die Sorge, dass generative KI klassische IT-Consulting- und Software-Geschäftsmodelle disruptiert; zweitens die Zurückhaltung deutscher Mittelständler bei Digitalisierungsprojekten im schwachen Konjunkturumfeld; drittens der strukturelle Kapitalabfluss aus deutschen Small Caps zugunsten der US-Big-Tech-Werte. Doch genau diese Konstellation hat inzwischen zu grotesken Bewertungsverwerfungen geführt - und die Wende ist bereits sichtbar: Die starken SAP-Q2-Zahlen vom Freitag lösten eine breite Erholung im deutschen Software-Sektor aus, die sich zu Wochenbeginn fortsetzte und u. E. noch erhebliches Potenzial hat. Wo wir die größten Chancen sehen erfahren Sie in der Termin-Börse daily ( KLICK HIER ).





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