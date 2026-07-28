Die FORTEC Elektronik AG stellt die Führung ihres Finanzressorts langfristig neu auf. Der Aufsichtsrat hat Yannick Moyles-Johnson zum neuen Finanzvorstand der Gruppe bestellt. Spätestens zum 1. November 2026 soll der erfahrene Industriemanager seine Aufgabe übernehmen und gemeinsam mit Co-Vorstand Michael Spatny die nächste Entwicklungsphase des Technologieunternehmens gestalten. Mit der Personalentscheidung setzt FORTEC ein klares Signal: Nach der operativen Stabilisierung sollen nun vor allem die Profitabilität verbessert, die Marktposition gestärkt und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten erschlossen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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