Benton Resources Inc. plant die Ausgliederung seines Great-Burnt-Kupfer-Gold-Projekts in ein neues börsennotiertes Unternehmen (Spinco). Grundlage ist eine Vereinbarung mit Silverback Metals Corp., die Spinco mit einem erfahrenen Managementteam führen wird. Das Projekt erhält durch eine zeitgleich geplante Finanzierung über 10 Mio. C$ sofortige Mittel für die Exploration. Die Transaktion bewertet das Great-Burnt-Projekt mit rund 15 Mio. C$.



Im Rahmen eines gesetzlichen Plan of Arrangement sollen Benton-Aktionäre den Großteil der Spinco-Anteile proportional als Kapitalrückführung erhalten. Nach Abschluss würden sie Anteile an zwei Unternehmen halten: Benton selbst sowie Spinco, das sich vollständig auf die Weiterentwicklung des Great-Burnt-Projekts konzentriert. Benton behält zudem eine 1-%-NSR-Lizenzgebühr auf das Projekt und bleibt weiterhin in Kanada aktiv, um sein breites Portfolio auszubauen.



Die Umsetzung des Spin-outs erfordert eine Zustimmung von 66,67% der Aktionäre sowie die Genehmigung des Supreme Court of British Columbia und der TSX Venture Exchange. Die Aktionärsversammlung ist für Mitte Oktober 2026 geplant, der Abschluss der Transaktion für November 2026. Spinco soll nach erfolgreicher Finanzierung und Genehmigung an der TSX-V gelistet werden.



Benton ist ein Explorationsunternehmen aus Thunder Bay, Ontario, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Kupfer-, Gold- und Batteriemetallprojekten in Kanada spezialisiert hat. Zu den wichtigsten Projekten zählen das Great-Burnt-Kupfer-Gold-Projekt sowie weitere Explorationsgebiete in Ontario und Neufundland.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de





© 2026 Rohstoff-Welt.de