DJ Nemetschek-Zukauf verwässert Marge im laufenden Jahr

DOW JONES--Die Übernahme von HCSS dürfte die Marge von Nemetschek im laufenden Jahr zunächst beeinträchtigen. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Softwareanbieter für die Bau- und Medienbranche mitteilte, sorgen die akquisitionsbedingten Einmalaufwendungen für HCSS, die ab dem 1. Juli konsolidiert wird, für eine Verwässerung der EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte.

Nemetschek peilt für das laufende Jahr weiterhin eine EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent nach 31,2 Prozent im Vorjahr an. Ohne die akquisitionsbedingten Einmalaufwendungen hätte sich die EBITDA-Marge laut Mitteilung aber am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite bewegt.

Zudem erwartet der Konzern durch HCSS für 2026 einen zusätzlichen währungsbereinigten Beitrag zum Konzernumsatzwachstum von rund 600 Basispunkten. Die Prognose für das organische währungsbereinigte Umsatzwachstum liegt weiterhin bei 14 bis 15 Prozent.

Nemetschek wird am 30. Juli die Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen.

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July 28, 2026 05:26 ET (09:26 GMT)

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