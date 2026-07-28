Die Geschäfte bei dem Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer laufen gut, daher schraubt man nun die Erwartungen für das Gesamtjahr nach oben. Nach Unternehmenseinschätzung dürfte der bereinigte operative Gewinn im laufenden Jahr nun 6,4 bis 6,5 Mrd. Euro erreichen - 300 Mio. Euro mehr als zuvor angekündigt. Dazu soll der Umsatz um einen mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Bisher hatte man einen niedrigeren bis mittleren Zehner-Prozentsatz angepeilt. Für den freien Barmittelzufluss hat man mit 4,7 bis 4,9 Mrd. Euro ebenfalls etwa 300 Mio. Euro mehr im Auge als zuletzt.



Im ersten Halbjahr steigerte SAFRAN den bereinigten Umsatz um 19 % auf knapp 17,6 Mrd. Euro. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um 29 % auf 3,2 Mrd. Euro, und die bereinigte Marge kletterte auf den Rekordwert von 18,4 %. Unter dem Strich stieg der Gewinn um gut ein Fünftel auf 1,9 Mrd. Euro.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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