© Foto: Dall-EKrypto-Aktien profitieren von der Umschichtung aus KI-Werten, während Miner-Aktien und der Kryptomarkt selbst deutlich nachgeben.Während der breite US-Aktienmarkt zum Wochenstart unter Abgabedruck geriet, gehörten Krypto-Aktien zu den größten Gewinnern. Anleger zogen Kapital zunehmend aus Chip- und KI-Infrastrukturwerten ab und investierten stattdessen in Unternehmen mit Bezug zum Kryptosektor. Der eigentliche Kryptomarkt präsentierte sich hingegen deutlich schwächer. Angeführt wurde die Rallye von Bitmine, dessen Aktienkurs um 13,49 Prozent auf 17,92 US-Dollar zulegte. Auslöser war die Mitteilung, dass das Unternehmen seine Ethereum-Bestände um nahezu 10.000 ETH im aktuellen Gegenwert von …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USD,XRP~USD,ETH~USD,US7672921050,US5657881067,US19260Q1076,US17253J1060,US88080T1043,US44812J1043,HYPE~EUR,US8200144058,US09175A2069,US1725731079,US3493811034,US0919471013Den vollständigen Artikel lesen
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