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WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker-Symbol: 1QZ
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28.07.26 | 12:32
142,94 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
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COINBASE GLOBAL INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COINBASE GLOBAL INC 5-Tage-Chart
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142,72142,9813:05
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BITGO
BITGO HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BITGO HOLDINGS INC4,260-5,75 %
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC14,962-4,99 %
CIPHER DIGITAL INC18,422-3,24 %
CIRCLE INTERNET GROUP INC55,70-3,55 %
COINBASE GLOBAL INC142,94+0,46 %
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC28,740-0,31 %
HUT 8 CORP91,09-1,02 %
MARA HOLDINGS INC10,058-2,90 %
RIOT PLATFORMS INC18,594-3,76 %
SHARPLINK INC5,388-3,91 %
STRATEGY INC83,40-3,85 %
TERAWULF INC15,446-2,30 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.