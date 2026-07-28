Wien (www.fondscheck.de) - Wermuth Asset Management (WAM) hat Thorsten Jelinek Mitte Juli zum neuen Geschäftsführer bestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies teile der Berliner Vermögensverwalter mit, der seinen Fokus auf Investments in öffentlichen und privaten Märkten habe. Jelinek gelte als ausgewiesener Experte an der Schnittstelle von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Geopolitik und strategischer Transformation. Der promovierte Sozialwissenschaftler sei unter anderem Associate Director beim World Economic Forum gewesen und heute Fellow am Centre for Digital Governance der Hertie School. Seine Arbeit konzentriere sich auf digitale Souveränität und Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, insbesondere mit Blick auf die technologische Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Skalierung von Innovationen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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