Wien (www.fondscheck.de) - Das Boutiquendach Natixis Investment Managers arbeitet an der Auflage börsengehandelter Fonds (ETFs), so die Experten von "FONDS professionell".Die ersten Produkte sollten im Laufe des Jahres auf den Markt kommen. Die französische Fondsgesellschaft konzentriere sich bei ihren Ambitionen auf aktive ETFs. Die Asset-Management-Tochter der französischen Bankengruppe BPCE agiere als Dachgesellschaft für 15 Fondsboutiquen und verwalte insgesamt ein Vermögen in Höhe von rund 1,3 Billionen Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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