Gablitz (www.fondscheck.de) - Der Experte Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in einer aktuellen Ausgabe einen ETC (ISIN DE000PS70XXX/ WKN PS701L) auf den Brent Crude Oil vor.Der Preis für die Rohölsorte Brent Crude Oil habe infolge einer mittlerweile dreitägigen US-Angriffspause im Iran den kräftigen Anstieg der vergangenen Woche auf zeitweise über 100 US-Dollar pro Barrel unterbrochen und liege aktuell bei 90 US-Dollar. Auslöser des Anstiegs sei die erneute Eskalation im Nahen Osten gewesen: Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz habe nach eigenen Angaben zwei saudische Öltanker im Roten Meer mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die britische Seefahrtsbehörde habe einen Treffer auf einem Tanker bestätigt, der daraufhin manövrierunfähig geworden sei. Gleichzeitig setzten die USA ihre Luftangriffe auf iranische Ziele fort, während diplomatische Fortschritte ausblieben. Damit wachse die Sorge vor weiteren Störungen wichtiger Schifffahrtsrouten. Nachdem die Straße von Hormus bereits erheblich eingeschränkt sei, gewinne das Rote Meer als Ausweichroute an Bedeutung. Jede neue Bedrohung erhöhe die Risikoprämie auf dem Ölmarkt sowie Versicherungsprämien und Frachtraten. Im Fokus stehe derzeit weniger die aktuelle Nachfrage als vielmehr mögliche Angebotsausfälle, die den Energiemarkt kurzfristig weiter dominieren könnten. ...

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