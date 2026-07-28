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Dow Jones News
28.07.2026 15:21 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Juli 2026 (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Juli 2026 (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion 
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 2Q 
  06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 2Q 
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 2Q 
*** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz) 
  06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q 
     (08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q 
     (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (08:00 Analysten- und PK) 
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1H 
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H 
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juni 
     Importpreise 
     PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+6,8% gg Vj 
  09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H 
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
     PROGNOSE:  +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 
     1. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 
*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 
  10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im 
     Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H 
  12:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 
  12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q 
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q 
*** 10:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
*** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H 
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% 
     zuvor:  3,50% bis 3,75% 
*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q 
  22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q 
*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q 
*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/kla

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July 28, 2026 08:46 ET (12:46 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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