DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Juli 2026 (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio *** 01:50 JP/Industrieproduktion *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 2Q 06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 2Q *** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 2Q *** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz) 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (08:00 Analysten- und PK) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1H *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+6,8% gg Vj 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 1. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H 12:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q *** 10:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% zuvor: 3,50% bis 3,75% *** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q 22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q ===

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