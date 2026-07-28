Die US-Börsen werden sich am Dienstag wohl weiter in verschiedene Richtungen bewegen. Während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial den dritten Handelstag in Folge mit Gewinnen erwartet wird, dürfte sich der vor allem mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 das fünfte Mal nacheinander schwach zeigen. Der Broker IG signalisierte rund 30 Minuten vor dem Börsenstart für den Dow ein Plus von 0,7 Prozent auf 52.585 Punkte. Der Nasdaq 100 wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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