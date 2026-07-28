Bitcoin steht vor einer richtungsweisenden Woche. Fed-Entscheid, frische US-Konjunkturdaten und die Quartalszahlen von gleich vier Magnificent-7-Konzernen könnten den Märkten neue Impulse geben - und damit auch den Takt für Bitcoin und Altcoins vorgeben. Nach dem Anlauf auf die Zone um 66.000 Dollar ist der Bitcoin zwar zunächst in eine Korrektur übergegangen, doch genau darin sieht Oliver Michel die mögliche Basis für den nächsten größeren Anstieg. Im Fokus stehen diesmal nicht nur Dow, Nasdaq ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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