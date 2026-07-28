SK Hynix trifft mit seinen Quartalszahlen am Mittwoch auf einen regelrechten Ausverkauf bei Halbleiteraktien. Der MSCI World Semiconductors verliert im Juli rund 18 % und steuert auf den schwächsten Monat seit 2022 zu.SK Hynix selbst hat sich vom Hoch nahezu halbiert, obwohl für das zweite Quartal erneut Rekordwerte anstehen. Der operative Gewinn soll sich gegenüber dem Vorjahr fast versiebenfachen, getragen von stark steigenden Preisen für HBM, DRAM und NAND.Gleichzeitig ist die Bewertung auf ein KGV von nur noch etwa 3 gefallen. Damit preist der Markt bereits einen massiven Gewinneinbruch nach dem aktuellen Boom ein. Aber:Bestätigt SK Hynix die hohen Erwartungen und signalisiert auch für das dritte Quartal steigende Absatzmengen und Preise (davon gehe ich aus), dürfte eine kräftige Gegenbewegung einsetzen.China-Risiken und Zweifel am KI-Investitionszyklus bleiben bestehen, doch nach diesem Kurssturz erscheinen sie über weite Strecken eingepreist. Für risikobereite Anleger bietet die Zahlenvorlage damit mindestens eine attraktive Trading-Chance, die man über Stop Loss je nach Risikoneigung absichern kann.