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Dow Jones News
28.07.2026 16:51 Uhr
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PTA-Adhoc: Amadeus Fire AG: Anpassung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2026 auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026

DJ PTA-Adhoc: Amadeus Fire AG: Anpassung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2026 auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Amadeus Fire AG: Anpassung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2026 auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026

Frankfurt am Main (pta000/28.07.2026/16:15 UTC+2)

Der Vorstand der Amadeus Fire Group passt seinen zuletzt am 25.03.2026, im Geschäftsbericht 2025, veröffentlichten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 auf Basis erster vorläufiger Geschäfts-zahlen für das erste Halbjahr 2026 an den bisherigen Jahresverlauf an.

Die Umsätze und Ergebnisse des ersten Quartals 2026 entsprachen dem erwarteten Jahres-auftakt und den Planungen des Managements, trotz der gesamtwirtschaftlich angespannten Rahmenbedingungen in Deutschland, die von hoher Unsicherheit geprägt waren.

Die Folgen des Iran-Krieges sowie die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen haben die weiterhin hohe Unsicherheit im zweiten Quartal verstärkt. Der signifikante Absturz des Erwartungsniveaus des ifo-Geschäftsklimaindex von 90,4 im Februar auf 83,5 Punkte im April ist Ausdruck des massiven Stimmungsabschwungs der deutschen Wirtschaft.

Die Auswirkungen waren deutlich in der Nachfrage und folgend in den Umsätzen für Personalvermittlungen im Personaldienstleistungssegment zu registrieren. Damit wurden die Planungen im zweiten Quartal in den Personaldienstleistungen verfehlt, trotz einer Auftrags- und Umsatzentwicklung der Dienstleistungen Zeitarbeit und Interim Managment im Rahmen der Erwartungen. Die neue Prognose antizipiert keine Verbesserung der Situation im weiteren Jahresverlauf. Das Segment Weiterbildung erreichte auch im zweiten Quartal die gesteckten Umsatz- und Ergebnisziele.

Die Amadeus Fire Group erzielte auf Basis der vorläufigen Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von rund 171,7 Mio. EUR (Halbjahr 2025: 186,6 Mio. EUR) sowie ein operatives Konzern-EBITA* von rund 3,5 Mio. EUR (Halbjahr 2025: 6,4 Mio. EUR). Im weiteren Verlauf des Jahres 2026 wird von Quartal zu Quartal, unterstützt durch eine deutlich höhere Anzahl von Arbeitstagen, eine stabilisierte Umsatzentwicklung und eine verbesserte Ergebniskraft gegenüber dem ersten Halbjahr 2026 prognostiziert.

Der Vorstand legt seinen neuen Erwartungskorridor an das untere Ende der im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Die Amadeus Fire Group erwartet nunmehr Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 350 bis 365 Mio. EUR (bisher 362 bis 394 Mio. EUR) und läge damit etwa auf Vorjahresniveau. Dabei wird unverändert unterstellt, dass die angespannte Lage im Bereich der Unternehmenskunden anhalten wird. Vor diesem Hintergrund wird ein Umsatz- und Ergebniswachstum nur im Weiterbildungssegment erwartet, während im Segment der Personaldienstleistungen von einem Rückgang ausgegangen wird. Das operative EBITA* wird für das Geschäftsjahr 2026 in einer Bandbreite von 17 bis 23 Mio. EUR prognostiziert (bisher 20 bis 31 Mio. EUR), dies entspräche gleichwohl einem Wachstum gegenüber dem durch Restrukturierung beeinflussten Geschäftsjahr 2025 von rund 24 bis 68 Prozent.

* Definition des operativen EBITA der Amadeus Fire Group siehe in der Zwischenmitteilung Q1 2026 die erste Fußnote auf Seite 2.

Ansprechpartner: Jörg Peters Leiter Investor Relations Tel.: +49 (0)69 96 87 61 80 eMail: jpeters@amadeus-fire.de

(Ende)

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Aussender:      Amadeus Fire AG 
           Hanauer Landstraße 160 
           60314 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 96876 180 
E-Mail:        IR@amadeus-fire.de 
Website:       www.group.amadeus-fire.de/en 
ISIN(s):       DE0005093108 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785248100244 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2026 10:15 ET (14:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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