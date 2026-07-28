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In den Krypto News des Tages steht eine Zahl im Mittelpunkt, denn im Juli verschwanden 1,62 Millionen BNB dauerhaft aus dem Umlauf. Der Kurs von Binance Coin reagierte darauf mit einem Plus von 0,36 Prozent. Der Token notiert bei rund 573 Dollar und kämpft seit Wochen mit derselben Zone. Gleichzeitig verspricht ein neuer Fahrplan über 100.000 Transaktionen pro Sekunde, und zwei große Vermögensverwalter arbeiten an einem Fonds. Technik und institutionelle Nachfrage sprechen also für den Token, die Charts jedoch nicht. Wir ordnen ein, welche Daten hinter dieser Lage stecken und welche Marken jetzt entscheiden. Zum Schluss geht es darum, wo in diesem Markt noch große Vielfache möglich sind.

Krypto News: BNB zwischen Rekordverbrennung, ETF Anträgen und einem Chart ohne Kraft

Am 15. Juli führte BNB Chain die 36. vierteljährliche Verbrennung durch und entfernte 1,62 Millionen Token aus dem Umlauf. Laut CoinMarketCap liegt der Umlauf damit bei 133.165.616 Stück. Der Gegenwert lag bei rund 932 Millionen Dollar, die größte Verbrennung in der Geschichte des Netzwerks. Der Kurs quittierte das mit einem Achselzucken, obwohl das Angebot messbar schrumpfte.

Laut CoinDesk handelt BNB bei rund 573 Dollar, ein Plus von 0,36 Prozent in 24 Stunden. Die Bewertung liegt bei etwa 76,46 Milliarden Dollar, Rang vier im Gesamtmarkt. Analysten sehen eine Struktur aus immer tieferen Hochs und unterhalb von 570 Dollar Risiken bis 500 Dollar. Als letzte Unterstützung gilt die Zone zwischen 540 und 560 Dollar, während die Bitcoin Dominanz bei 58,6 Prozent liegt.

Auf der anderen Seite reichten VanEck und Grayscale abgestimmte Änderungen für einen BNB Fonds in den USA ein. Ein solcher Fonds öffnet einen neuen Kanal für reguliertes Kapital. Technisch bleibt das Netzwerk eines der schnellsten im Markt, mit 450 Millisekunden Blockzeit und rund 5.200 Transaktionen pro Sekunde.

Trotzdem bleibt eine Grenze, die keine Technik auflöst, denn 76 Milliarden Dollar Bewertung bewegen sich nicht mehr in Vielfachen. Wer nach dreistelligen Multiplikatoren sucht, muss dort suchen, wo die Bewertung noch klein ist.

Pepeto in den Krypto News, weil BNB seine große Zeit hinter sich hat

Der Mechanismus, der BNB einst über 90 Milliarden Dollar trug, funktioniert noch immer, nur nicht mehr für BNB selbst. Er funktioniert für das Projekt, das ihn gerade neu baut, und das ist Pepeto.

Die Antwort liegt in dem, was Pepeto tatsächlich gebaut hat. Eine Handelsebene verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana zu einer einzigen Oberfläche, auf der die Netzwerkgebühren verschwinden. Jede Münze ist einen Klick entfernt, ohne Wechsel zwischen Plattformen. Eine künstliche Intelligenz prüft jeden Handel auf Schwachstellen, bevor er ausgeführt wird. Jede Transaktion über diese Börse erzeugt Kaufdruck auf den Pepeto Token, also genau der Motor, der BNB in die Top fünf schob.

Neben dem Nutzen fällt vor allem das Tempo auf, mit dem sich das Projekt verbreitet. Der Markt erinnert sich an Dogecoin und Shiba Inu, und diesmal will es niemand verpassen. Die Bilanz dieser Kategorie spricht für sich. Dogecoin erreichte 90 Milliarden Dollar mit nichts als einem Witzbild und einem Beitrag von Elon Musk. Ein Lagerleiter namens Rob steckte im Februar 2021 rund 8.000 Dollar in Shiba Inu und kam nach Angaben von Fortune mit 1,5 Millionen Dollar wieder heraus.

Pepeto trägt dieselbe virale Hitze, dazu aber Werkzeuge, die jeder Händler tatsächlich nutzen wird. Der stärkste Beleg sind 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf, eingesammelt in einem Markt voller Angst. Niemand schickt in solchen Phasen Geld in Krypto, wenn die Überzeugung nicht tief sitzt. Diese Ausgangslage hat in der Geschichte von Krypto jedes große Vermögen aufgebaut, und erstmals steckt sie vollständig in einem einzigen Tokenverkauf. SolidProof hat den vollständigen Quellcode kontrolliert und bestätigt, bevor der Verkauf startete, und der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar.

Fazit

Die Krypto News zeigen bei BNB ein starkes Netzwerk, das an der eigenen Größe hängt. Verbrennungen und ETF Anträge stützen den Kurs, verwandeln 573 Dollar aber nicht in ein Vielfaches. Diese Regel gilt in jedem Zyklus, und kein Altcoin trägt derzeit das, was Pepeto trägt. Der Vorverkauf ist offen, und große Wallets steigen in einem Tempo ein, das für sich spricht. Der nächste Aufwärtsschub lädt sich auf, doch das Tempo dieser Runde zeigt, dass der heutige Einstiegspreis jeden Tag der letzte sein kann. Und dann schmerzt nichts mehr, als andere bei einem Projekt kassieren zu sehen, das man geprüft und ausgelassen hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum bewegt sich der BNB Kurs trotz der Rekordverbrennung kaum?

BNB notiert bei rund 573 Dollar, obwohl am 15. Juli 1,62 Millionen Token verbrannt wurden. Bei einer Bitcoin Dominanz von 58,6 Prozent fließt kaum Geld in Altcoins.

Ist der Pepeto Vorverkauf sicher?

Ja, SolidProof hat den kompletten Quellcode vor dem Start geprüft. Das Projekt sammelte 10,38 Millionen Dollar ein, alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.