Nach sieben schwachen Quartalen kehrt LVMHs wichtigste Sparte Mode und Leder zurück auf Wachstumskurs. Das Halbjahresergebnis übertrifft die Erwartungen deutlich, Analysten sehen die Aktie weiterhin günstig bewertet. Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat im zweiten Quartal eine Wende geschafft, auf die Anleger lange gewartet haben. Die umsatzstärkste Sparte Mode und Lederwaren wuchs erstmals seit sieben Quartalen wieder, um ein Prozent organisch. Konzernweit legte der Umsatz im Halbjahr auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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