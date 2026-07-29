GoGold verbindet eine laufende Produktion mit einem genehmigten Wachstumsprojekt. 284 Mio. USD Liquidität, keine Finanzschulden und der Baubeschluss für Los Ricos South schaffen eine ungewöhnlich starke Ausgang.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 29.07.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während viele Explorations- und Entwicklungsgesellschaften unter hohem Finanzierungsdruck stehen, verfügt GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) bereits über eine produzierende Anlage, einen erheblichen Liquiditätspuffer und ein weit entwickeltes zweites Projekt. Die Haldenaufbereitung Parral im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua liefert laufende Produktion und operative Mittelzuflüsse.

Mit Los Ricos South hat GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) zugleich den Schritt in die konkrete Minenentwicklung eingeleitet. Im Juni 2026 erhielt das Unternehmen nach eigenen Angaben die verbleibenden SEMARNAT-Genehmigungen für den Bau der geplanten Untertagemine. Der Verwaltungsrat fasste anschließend einen positiven Baubeschluss. Gold und Silber notieren zum weiterhin deutlich über den Basispreisannahmen der Machbarkeitsstudie. Damit stehen Bauausführung, Kostenkontrolle und Zeitplan im Mittelpunkt der Story.

Parral finanziert die Zukunft

Den operativen Grundstein bildet die Parral Tailings Mine. Dort bereitet GoGold (WKN: A1JAES) historische Bergbaurückstände auf, gewinnt Silber, Gold sowie Nebenprodukte zurück und verbindet die Produktion nach Unternehmensdarstellung mit der Sanierung ehemals belasteter Flächen. Parral befindet sich inzwischen im zwölften Betriebsjahr und bleibt zunächst die laufende Cashflow-Quelle des Unternehmens.

Quelle: GoGold Resources, Produktionsmeldung vom 9. Juli 2026

Die jüngsten Produktionszahlen bestätigen den positiven Trend. Im dritten Geschäftsquartal bis 30. Juni 2026 stieg die gesamte Produktion gegenüber dem Vorquartal um 21% auf 477.464 Silberäquivalent-Unzen.

Darin enthalten waren 268.673 Unzen Silber, rund 16% mehr als im Vorquartal und der höchste Quartalswert seit fünf Jahren, sowie 3.036 Unzen Gold, 88 Tonnen Kupfer und 116 Tonnen Zink.

Auch finanziell liefert Parral einen wichtigen Beitrag: Für das Quartal bis 31. März 2026 meldete GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) einen operativen Cashflow von 21,2 Mio. USD, darunter einen nicht standardisierten Parral-Free-Cashflow von 14,6 Mio. USD. Der Kassenbestand belief sich Ende März auf 262,2 Mio. USD und stieg nach Unternehmensangaben bis Ende Juni um rund 22 Mio. USD auf etwa 284 Mio. USD. GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) meldete zugleich keine Finanzschulden und bezeichnete sich als für den anstehenden Bau vollständig finanziert.

Los Ricos South bildet das Herzstück der Wachstumsstrategie

GoGold (WKN: A1JAES) übernahm Los Ricos South im Jahr 2019 und entwickelte das historische Revier über Ressourcenarbeiten, technische Studien und Genehmigungsverfahren weiter. Die im Januar 2025 veröffentlichte Machbarkeitsstudie beschreibt einen Betrieb mit einer 2.000-Tonnen-pro-Tag-Anlage. Im Juni 2026 meldete das Unternehmen die letzten erforderlichen SEMARNAT-Genehmigungen für den Bau der großvolumigen Untertagemine sowie die Bauentscheidung des Verwaltungsrates. Nach Unternehmensplanung soll der erste Metallguss rund 24 Monate nach dem tatsächlichen Baubeginn erfolgen, ein festes Kalenderdatum wurde noch nicht genannt.

Quelle: GoGold Resources

Die Machbarkeitsstudie errechnet bei 26,80 USD je Unze Silber, 2.330 USD je Unze Gold und 4,00 USD je Pfund Kupfer einen Nachsteuer-Kapitalwert von 355 Mio. USD, einen internen Zinsfuß von 28% und eine Amortisationszeit von 2,6 Jahren. Eine im April 2026 veröffentlichte Unternehmenssensitivität ergab bei 41 USD Silber und 3.580 USD Gold einen Kapitalwert von 862 Mio. USD und eine IRR von 52%.

Der 15-jährige Minenplan sieht insgesamt rund 79,9 Mio. zahlbare Silberäquivalent-Unzen vor, darunter 41,1 Mio. Unzen Silber, 423.600 Unzen Gold und 11,2 Mio. Pfund Kupfer. Für die ersten fünf Jahre werden durchschnittlich 7,3 Mio. Silberäquivalent-Unzen pro Jahr erwartet. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven umfassen 10,2 Mio. Tonnen mit 276 g/t Silberäquivalent und enthalten rund 91 Mio. Silberäquivalent-Unzen.

Die anfänglichen Investitionen werden in der Studie mit 226,7 Mio. USD einschließlich rund 21 Mio. USD Risikopuffer angesetzt, über die Minenlaufzeit kommen rund 99,7 Mio. USD Erhaltungsinvestitionen hinzu. Die AISC werden für die ersten fünf Jahre mit 11,19 USD je Silberäquivalent-Unze, für die Untertagelaufzeit mit 12,32 USD und über den gesamten 15-jährigen Minenplan mit rund 12,78 USD angegeben. Technisch basiert das Konzept auf Longhole-Untertageabbau, Zementversatz, konventioneller Ganzerzlaugung, SART-Kreislauf, hoher Wasserrückgewinnung und entgifteter Trockenlagerung. Ein Stromliefervertrag mit CFE sieht Energie aus dem nahe gelegenen Wasserkraftwerk La Yesca vor.

Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert regionale Leistungen

Ende Juni veröffentlichte GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) seinen sechsten Nachhaltigkeitsbericht, der das Kalenderjahr 2025 abdeckt und sich methodisch an den Leitlinien der Global Reporting Initiative orientiert. Das Unternehmen erhielt nach eigenen Angaben zum sechsten Mal die ESR-Auszeichnung, zum vierten Mal die ELSSA-Anerkennung und erstmals den VELAVO Award für Arbeits- und Organisationsstandards.

Im Berichtsjahr flossen nach Unternehmensangaben 20,2 Mio. USD in lokale Beschaffung, darin enthalten waren rund 570.000 USD soziale Investitionen. Genannt werden unter anderem ein Freizeitpark in Parral, Kinder- und Jugendsportprogramme, die Sanierung eines Gemeindezentrums und eine gemeinschaftliche Geflügelfarm.

Los Ricos North bleibt eine zusätzliche Entwicklungsoption

Rund 25 Kilometer von Los Ricos South entfernt liegt Los Ricos North. Das Projekt verfügt über eine Ressourcenschätzung und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung aus dem Jahr 2023, befindet sich jedoch deutlich früher im Entwicklungszyklus als Los Ricos South. Es bestehen bislang weder eine Mineralreserve noch eine Machbarkeitsstudie oder ein genehmigter Bauplan.

Quelle: GoGold Resources

Die PEA weist im Basisszenario einen Nachsteuer-Kapitalwert von 413 Mio. USD und eine IRR von 29% aus. Vorgesehen waren eine 13-jährige Minenlaufzeit, insgesamt rund 110,3 Mio. zahlbare Silberäquivalent-Unzen sowie durchschnittlich 8,8 Mio. Unzen pro Jahr in den Jahren eins bis zwölf. Die anfänglichen Investitionen wurden mit 221 Mio. USD veranschlagt. Da eine PEA vorläufig ist und auch abgeleitete Ressourcen einbeziehen kann, dürfen diese Werte nicht mit der höheren Belastbarkeit der Machbarkeitsstudie von Los Ricos South gleichgesetzt werden. Die räumliche Nähe eröffnet strategische Optionen.

Von GoGold Resources bezahlte Anzeige: SRC veröffentlicht den nachfolgend eingebundenen und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von GoGold Resources. Thema ist der genehmigte Bau und die Entwicklung von Los Ricos South.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/gogold-silver-and-gold-ceo-on-the-start-of-construction-of-the-next-primary-silver-mine-in-mexico/

Fazit: Vollfinanziert nach Unternehmensangaben - Umsetzung entscheidet

GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) verbindet eine etablierte Produktion auf Parral mit einer außergewöhnlich liquiden und nach Unternehmensangaben schuldenfreien Bilanz. Die jüngste Quartalsproduktion stieg um 21%, während der gemeldete Kassenbestand von rund 284 Mio. USD über dem anfänglichen Investitionsansatz der Los-Ricos-South-Studie von 226,7 Mio. USD liegt.

Mit den erteilten SEMARNAT-Genehmigungen, dem Baubeschluss und der fortgeschrittenen Detailplanung hat Los Ricos South einen wichtigen Entwicklungsschritt erreicht. Gelingt die Umsetzung innerhalb des Kosten- und Zeitrahmens, könnte GoGold (WKN: A1JAES) vom Einzelproduzenten zum Betreiber eines wesentlich größeren Silber-Gold-Geschäfts wachsen. Der erste Guss wird vom Unternehmen rund 24 Monate nach Baubeginn erwartet. Los Ricos North liefert zusätzliche langfristige Option, ist aber noch ein früheres und technisch weniger belastbares Projekt.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

· GoGold Resources Inc., Produktionsmeldung vom 9. Juli 2026: "GoGold Announces 21% Increase in Parral Production" Finanzmeldung vom 6. Mai 2026: "GoGold Announces Record Quarterly Operating Cash Flow".

· GoGold Resources Inc., Genehmigungs- und Baubeschlussmeldung vom 8. Juni 2026; Entwicklungsupdate vom 23. Februar 2026; Unternehmenspräsentation vom 2. April 2026.

· GoGold Resources Inc., Los-Ricos-South-Machbarkeitsstudie, Pressemeldung vom 16. Januar 2025 und NI-43-101-Technical-Report vom 27. Februar 2025; Los-Ricos-North-PEA/Technical-Report vom 30. Juni 2023.

· GoGold Resources Inc., Nachhaltigkeitsmeldung und Nachhaltigkeitsbericht 2025 vom 30. Juni 2026; LBMA-Referenzpreise zum Informationsstand 24. Juli 2026.

· Commodity-TV / GoGold Resources, bezahlter Videobeitrag zur Entwicklung und zum Bau von Los Ricos South; eigene redaktionelle Einordnung der SRC swiss resource capital AG. Keine proprietären Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodelle.

Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild.

Dieser Artikel wurde durch einen freien Journalisten für die SRC erstellt.

Wesentliche Chancen:

Laufende Produktion und Cashflows aus Parral; gemeldete Liquidität von rund 284 Mio. USD; keine Finanzschulden nach Unternehmensangaben; alle von SEMARNAT erforderlichen Genehmigungen für den Bau der geplanten Los-Ricos-South-Untertagemine; positiver Baubeschluss; Reservenbasis und Machbarkeitsstudie; Hebel auf Gold- und Silberpreise; langfristige Option durch Los Ricos North.

Wesentliche Risiken:

Metallpreis- und Wechselkursvolatilität; Bau-, Kosten-, Zeitplan-, Beschaffungs-, Finanzierungs-, Inbetriebnahme- und Betriebsrisiken; mögliche Abweichungen vom Investitionsansatz der Studie; Mexiko-, Sicherheits-, Umwelt-, Steuer-, Gemeinde- und Regulierungsrisiken; Verwässerungs- und Aktienliquiditätsrisiken; Unsicherheiten vorläufiger PEA-Daten bei Los Ricos North; Totalverlustrisiko.

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