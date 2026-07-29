© Foto: KI-generiert mit DALL-EDie KI-Angst wird zu einer Panik: Trotz Rekordzahlen verfehlt SK hynix die Erwartungen und stürzt erneut schwer ab. Lichtblicke liefern dagegen die Deutsche Bank und RWE. Jetzt hängt vieles von Microsoft und Meta ab.Neue Angriffe des Iran dürften den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch belasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer bei 25.300 Punkten. Damit könnte der Leitindex wieder in die Handelsspanne der vergangenen Wochen zurückfallen. Nach Angaben des US-Militärs feuerte Iran erstmals seit dem vorläufigen Ende der US-Angriffe wieder mehrere ballistische Raketen auf amerikanische Truppen im Nahen Osten ab. Die Geschosse seien abgefangen …
Enthaltene Werte: DE0005140008,DE0007037129,JP3571400005,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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