Hermosillo, Mexiko - 29. Juli 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen" oder "Tocvan") (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, strategische Veränderungen in seinem Führungsteam bekannt zu geben. Diese Änderungen der Führungspositionen sollen die Managementaufgaben besser auf Tocvans raschen Fortschritt bei der Produktionsaufnahme auf dem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko, abstimmen. Auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar wurden im Jahr 2026 bislang über 9.800 Meter gebohrt, wobei die Ergebnisse für über 6.400 Meter noch ausstehen. Parallel zu den Bohrarbeiten schreitet der Bau der vollständig genehmigten Pilotanlage voran, die im vierten Quartal 2026 in Betrieb genommen werden soll.

Mit sofortiger Wirkung:

- Brodie Sutherland wurde zum Executive Chair ernannt. Herr Sutherland war zuvor als President und Chief Executive Officer tätig.

- Christopher Gordon wurde zum Chief Executive Officer ernannt. Herr Gordon war zuvor als Head of Corporate Development tätig.

- Rodrigo Calles-Montijo, der seit 2021 Board Director ist, wurde zum President ernannt.

"Diese Veränderungen verschaffen Tocvan eine klare, fokussierte Führungsstruktur, während wir den Übergang von der Exploration zur Entwicklung und Produktion vollziehen", sagte Brodie Sutherland, Executive Chair. "Ich bin begeistert vom anhaltenden Wachstum des Unternehmens und der Gelegenheit, als Executive Chair die tägliche strategische Leitung zu übernehmen und gleichzeitig das talentierte Team zu unterstützen, das die tägliche Umsetzung vorantreibt. Da ich seit der Gründung des Unternehmens dabei bin, ist es besonders befriedigend zu sehen, wie Tocvan auf die Produktion zusteuert, und wir freuen uns darauf, diese nächste spannende Phase zu begleiten. Die jüngsten Neuzugänge von Anna Ladd-Kruger in das Board of Directors und Darin Wagner als Special Advisor stärken unsere Kompetenzen in den Bereichen Technik, Betrieb, Finanzen und Unternehmensführung zusätzlich."

Christopher Gordon, Chief Executive Officer, fügte hinzu: "Es ist mir eine Ehre, in dieser entscheidenden Phase die Rolle des CEO zu übernehmen. Tocvan hat bei Gran Pilar enorme Fortschritte erzielt, darunter die Weiterentwicklung der genehmigten Pilotminenanlage. Ich freue mich darauf, die Unternehmens- und Kapitalmarktstrategie voranzutreiben, während wir daran arbeiten, durch kurzfristiges Produktions- und Ressourcenwachstum einen erheblichen Shareholder-Value zu erschließen."

Rodrigo Calles-Montijo, President, kommentierte: "Als President werde ich mich auf operative Exzellenz und den Projektfortschritt in Mexiko konzentrieren. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Region und fundierten Kenntnissen des Projekts Gran Pilar freue ich mich darauf, die effiziente Umsetzung voranzutreiben, während wir auf die erste Ressourcenschätzung, die PEA und die Produktion zusteuern."

Diese Veränderungen sind Teil des laufenden Programms von Tocvan zur Stärkung des Teams, während das Unternehmen den Übergang von der Exploration zur Entwicklung und zur kurzfristigen Produktion vollzieht. Zu den jüngsten Verstärkungen zählen die Aufnahme von Anna Ladd-Kruger als Independent Director in das Board of Directors im Januar 2026 sowie die Ernennung von Darin Wagner, P.Geo., als Special Advisor im März 2026. Die Umstrukturierung stärkt die Fähigkeit von Tocvan, seine Vision umzusetzen, ein mittelgroßer Gold- und Silberproduzent in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Sonora zu werden. Das erfahrene Führungsteam vereint technisches Fachwissen, operative Kenntnisse in Mexiko und ausgeprägte Kompetenzen auf den Kapitalmärkten.

Foto 1: Aktuelle Arbeiten an der Pilotanlage, wobei das Haufenlaugungsbecken kurz vor der Fertigstellung steht.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassiges Gold-Silber-Asset. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca-Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierte Person ("QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

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