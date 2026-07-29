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Asien bleibt unter Druck. Im Zentrum steht erneut der Ausverkauf bei den Halbleitern. Der Kospi verlor zeitweise 13 % und lag zuletzt noch 6,5 % im Minus. SK Hynix brach trotz eines Gewinnsprungs von 557 % um 10 % ein, weil die Erwartungen noch höher lagen. Samsung verlor vor den Zahlen am Donnerstag 6,6 %. Der Markt spielt damit weiter die Sorge, dass die gewaltigen KI-Investitionen nicht schnell genug in entsprechende Erträge münden.Hinzu kommt der Ölpreis. Brent steigt nach neuen Kämpfen zwischen den USA und Iran um 3,5 % auf über 87 Dollar. Damit rückt die Straße von Hormus wieder in den Blick und zugleich die Frage, ob der neue Ölpreisschub die Inflation erneut anheizt. Vor der heutigen Fed-Entscheidung ist das kein angenehmes Umfeld.Die Rotation aus den Chipwerten setzt sich fort. Finanz-, Energie- und Konsumtitel halten sich deutlich besser. Heute Abend liefern Microsoft und Meta den nächsten Test für die KI-Story. Morgen folgen Apple und Amazon. Entscheidend ist nun, ob die hohen Investitionen auch mit entsprechendem Wachstum unterlegt werden. Des Weiteren:Bloom Energy: Der Umsatz stieg um 166 % auf über 1 Mrd. US-Dollar. Da KI-Rechenzentren viel Strom verbrauchen, fragen Betreiber verstärkt dezentrale Energielösungen nach. Die Jahresprognose wurde angehoben. Die Aktie legte um ca. 12 % zu.Seagate: Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. US-Dollar (+48,5 % zum Vorjahr), der Gewinn je Aktie bei 5,71 Dollar. Beide Werte lagen über den Erwartungen. Grund ist der hohe Speicherbedarf für KI-Server. Auch die Prognose für das laufende Quartal stieg. Der Kurs stieg um ca. 4 %.Dt. Bank, Porsche und BASF können heute Morgen positive Akzente im DAX setzen mit Zahlen, die jeweils über den Erwartungen liegen.Die Daten von SK Hynix, Bloom Energy und Seagate zeigen, dass das Geschäft rund um KI-Infrastruktur läuft. Bei welchen Werten Chancen warten, erfahren Sie auf unserer Website:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe