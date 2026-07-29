Der deutsche Nebenwertesektor birgt weiterhin enorme Gewinnchancen. Der deutsche IT-Mittelbau wurde im bisherigen Jahresverlauf mit den zurückgebliebenen Werten aus der zweiten Reihe in Sippenhaft genommen: IT-Systemhäuser, die operativ zweistellig wachsen, notieren mit Jahresverlusten, während sich die Standardwerte neue Rekorde markierten. Genau in dieses Umfeld fiel die Vorabmeldung von BECHTLE zum zweiten Quartal 2026: Der Kurssprung von zeitweise über 13 % ist der zweite Beweis dieser Woche (nach den SAP-Zahlen), dass die Q2-Berichtssaison zum operativen Wendepunkt für den gesamten deutschen IT-Sektor wird. Wir erweitern deshalb die Auswahl um zwei MDAX-Titel, die das gleiche Muster tragen: signifikante Bewertungsabschläge trotz operativer Wende und sichtbare Katalysatoren in den nächsten sechs Wochen. Unsere beiden Kaufkandidaten gibt es in der Termin Börse daily (KLICK HIER).
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